¿Vuelve el chismecito? ‘Drive to Survive’ ha acercado a miles de personas a la Fórmula 1, pero la producción no es del agrado de varios pilotos. Entre ellos se encuentra Max Verstappen, quien incluso anunció que no participaría en la cuarta temporada.

Su ausencia pesó fuerte en la entrega más reciente de la serie, ya que su primer campeonato de pilotos se definió en Abu Dhabi de manera cardiaca. Solo Lewis Hamilton, Toto Wolff y Christian Horner hablaron de lo sucedido.

Getty Images

Sin embargo, estaba claro que ‘Drive to Survive’ no es lo mismo sin Verstappen. Netflix negoció con el neerlandés para que volviera en la quinta temporada (que tendrá la temporada 2022) y el piloto aceptó después de dejar claro que no se prestará para distorsionar la realidad.

“En realidad fue una pequeña charla muy buena y rápida. Vamos a tratar de mejorar las cosas a partir de ahí, para que podamos opinar un poco más sobre cómo vamos a ser retratados, en lugar de dar una entrevista y no saber qué se va a hacer con ella y cómo lo están usando en el programa“, explicó Verstappen de acuerdo con Speedcafe.

Y si no sabes por qué Verstappen salió de la serie, te contamos. Aunque Netflix nos da una vista única del paddock, hay algunos aspectos que los pilotos consideran fuera de contexto; por ejemplo, la relación de Max con Ricciardo en Red Bull y luego su rivalidad con Hamilton.

Getty Images

La petición de Max Verstappen a los productores de ‘Drive to Survive’

La condición principal para que Max Verstappen regresara a ‘Drive to Survive’ es que el contenido de la serie sea realista. Con todo y que no es muy fan de las entrevistas y estar ante las cámaras, está dispuesto a salir en la pantalla si la historia se mantiene fiel a lo que sucede.

“Todo lo que pido es que sea más realista, al menos por mi parte. Por supuesto, no puedo controlar lo que hacen con los otros pilotos, pero sí quiero estar en control de lo que saldrá sobre mí. Entiendo que quieran que esté en él, pero tiene que ser más a mi manera.

“También entiendo que Netflix ha ayudado mucho con la popularidad de la Fórmula 1, especialmente en Estados Unidos. No tengo problema en jugar un rol en ello, pero necesita ser algo bueno para ambas partes. De todos modos, no soy muy fan de estar en primer plano“, agregó Verstappen.

¿Listos? ¡ACELEREN! La temporada 4 de 'Formula 1: Drive to survive' ya está disponible. ?? pic.twitter.com/jgeYYgFmSm — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) March 11, 2022