Lo que necesitas saber: Edson Álvarez es el primer jugador mexicano al que dirigirá José Mourinho

Edson Álvarez es oficialmente nuevo jugador del Fenerbahçe, estará bajo las órdenes de una verdadera leyenda del futbol: José Mourinho. Por si te lo preguntas, sí, es el primer futbolista mexicano que es dirigido por The Special One.

Si bien ha habido otros mexicanos que estuvieron cerca de ser dirigidos por Mou (incluso se habló en algún momento de dirigir a la Selección Mexicana), Edson Álvarez será el único con el privilegio de presumirlo.

Álvarez en su regreso con el West Ham / Fotografía @WestHam

Edson Álvarez es nuevo jugador del Fenerbahçe de Mourinho

Después de algunos dias de rumores, llegó el comunicado oficial de parte del club de Turquía, que confirmó la noticia que había adelantado Fabrizio Romano,

“Nuestro club ha llegado a un principio de acuerdo con el West Ham United respecto a la cesión de Edson Álvarez”. Se lee en el comunicado.

Edson ya se encuentra en Turquía ya presento los examenes médicos correspondientes.

De esa manera se hizo oficial la llegada de Edson Álvarez al Fenerbahçe, equipo que pelea por uno de los últimos boletos a la Champions League ante el Benfica . Si bien dejar la Premier League por el futbol turco parece un paso hacia atrás, jugar el torneo más importante de Europa bien compensa eso, pues West Ham no tendrá futbol internacional esta temporada.

Importante destacar que la llegada de Edson Álvarez al Fenerbahçe, es porque es responsabilidad del mismísimo Mourinho, quién lo pidió en su plantilla, lo que puede augurar muchos minutos para el mexicano.

¿Cómo quedó el contrato de Edson Álvarez con Fenerbahçe?

Según Romano, Edson Álvarez firmó para ser cedido, con opción a compra. La ficha del mexicano estaba valuada en 25 millones de euros, según Transfermarkt, cifra un tanto lejana a los casi 40 millones que pagó West Ham al Ajax en 2023.

Fotografía @EdsonAlvarez19

Edson Álvarez se une a la lista de los mexicanos que han jugado en Turquía

Aunque es el primero bajo las órdenes de Mourinho, Edson Álvarez no es el primer mexicano en jugar en el futbol de Turquía. De hecho tampoco es el primero que juega en el Fenerbahçe.

A continuación la lista:

Diego Reyes – Fenerbahçe

Sergio Almaguer – Galatasaray

Antonio de Nigris – Gaziantepspor, Ankaraspor y Ankaragücü

Giovani Dos Santos – Galatasaray

Rogelio Funes Mori – Eskisehirspor

Edson Álvarez – Fenerbahçe

¡Con todo, Machín!