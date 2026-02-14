Lo que necesitas saber: La Selección Mexicana tiene al menos nueve jugadores lesionados, entre ellos, Edson Álvarez.

Por acá les habíamos contado sobre la lesión del tobillo de Edson Álvarez con el Fenerbahce. Y aunque no se especificó el tiempo de recuperación, había sido considerado para la convocatoria contra el Trabzonspor, sin embargo, Domenico Tedesco decidió darle un poco más de descanso.

La idea es darle un poco más de descanso para evitar una recaída, sobre todo tomando en cuenta que tampoco participó en el último entrenamiento previo al partido.

Lo preocupante es que, de acuerdo con algunos medios turcos, el mexicano podría ser operado, lo que pondría en riesgo su participación en el Mundial 2026.

Captura de pantalla

¿Qué lesión tiene Edson Álvarez?

Edson Álvarez tiene una lesión en el tobillo, misma que arrastra desde el 1 de diciembre del 2025 y de la que no ha podido recuperarse. Sufrió una recaída en el juego contra el Aston Villa de la Europa League y, a partir de ahí, los médicos del equipo le sugirieron tomar un tiempo para la recuperación.

Al parecer las cosas marchaban bien, tanto así que ya estaba siendo considerado para ser convocado. Sin embargo, el dolor y la inflamación regresaron, lo que obligó al equipo a descartarlo.

“Edson Álvarez no entrenó con el equipo en el último entrenamiento. No se le arriesgó debido a la sospecha de una recaída de su lesión y no está en la convocatoria del Trabzonspor”. Explico Tedesco.

Comunicado Edson Álvarez sobre su lesión / Imagen: Instagram/edsonnalvarez

Y la preocupación aumenta no solo en el Fenerbahce, también en la Selección Mexicana, pues en caso de que la lesión no mejore, Edson tendría que ser operado a cuatro meses del Mundial 2026, al menos eso es lo que han comenzado a decir en los medios turcos. Pero ojo, esa información no ha sido confirmada por el club.

La ventaja para el equipo turco es que ya cuentan con N’Golo Kanté para tomar ese lugar, sin embargo, Javier Aguirre deberá comenzar a buscar opciones en caso de que Edson no logre recuperarse a tiempo.

Jugadores lesionados de la Selección Mexicana

Edson Álvarez no es el único lesionado de la Selección Mexicana, acá tenemos la lista del resto de jugadores y su tiempo aproximado de recuperación.