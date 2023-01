"Me salvó la vida": La eterna historia de amor entre Elton John y el Watford

Reginald Kenneth Dwight, artísticamente conocido como Elton John, no tuvo una infancia sencilla. Mucho menos una relación estrecha y cariñosa con su padre, Stanley Dwight. Las diferencias entre uno y otro siempre fueron evidentes y su punto de encuentro era el futbol.

La estrella que nos regaló joyas como ‘Sacrifice’, ‘I’m Still Standing’ o ‘Rocket Man’ siempre sintió la falta de apoyo de una sola persona… una de las más importantes en la vida de cualquier ser humano. En cambio, el Watford fue y se mantiene como una mano extendida.

Sobra decir que el nombre de Elton John para el Watford es muy importante. Este se encuentra en una grada de su estadio, Vicarage Road, y esta es la historia de cómo se unieron.

Getty Images

Herencia familiar, el primer acercamiento de Elton John con el futbol

La relación del cantante con el Watford comenzó a través de Stanley Dwight, exmiembro de la Real Fuerza Aérea británica. El equipo era de lo poco o realmente lo único que tenían en común e iban juntos al estadio. Así que al no contar su apoyo en la música, Elton John intentó probarle que estaba tomando decisiones correctas.

“A veces, incluso hoy en día, me parece que intento demostrarle a mi padre de qué estoy hecho, aunque murió en 1991“, confesó en su libro ‘Me’. Sin embargo, tenemos que remontarnos a 1974 para hablar de un año que cambió por completo la vida de Elton John.

En una entrevista, un periodista y aficionado al Watford le hizo saber los problemas económicos que tenía el club. De esa manera, el compositor organizó un concierto benéfico acompañado por Rod Stewart y posteriormente se le ofreció el puesto de vicepresidente.

Especial

Sin que las cosas cambiaran considerablemente, llegamos hasta 1976. En aquel año, el entonces presidente Jim Bonser ofreció venderle el equipo a Elton John y este aceptó; no obstante, más allá del resurgir del Watford, la vida personal del cantante pasó a primer plano al aceptar su bisexualidad en Rolling Stone.

“Cuando alcanzabas cierto éxito en la música, mucha gente a tu alrededor empezaba a decirte lo que creía que querías escuchar. Pero en el Watford la cosa no era así. El personal y los jugadores eran amables y respetuosos, pero no tenían ningún interés en masajearme el ego. Me decían sin problemas si mi último disco les había dado igual o si les parecía que mi abrigo era ridículo“, recordó también en su autobiografía.

Getty Images

Watford, una salvación más allá del deporte

El impresionante ascenso del Watford en aquellos años llegó con Graham Taylor como director técnico, incluso alcanzaron la Primera División. Más adelante hubo cambios, malos resultados y hasta descensos. Inevitablemente, Elton John tuvo que vender al equipo por la cantidad de compromisos que tenía.

En 1997 hubo una segunda etapa como directivo del club y Taylor volvió al banquillo; Elton John se quedó hasta 2002 y de ahí en adelante solo fungió como presidente de honor.

Más allá de que volvió a organizar conciertos para recaudar fondos para el Watford y de que la grada East Sand en Vicarage Road recibiera su nombre, Elton John agradece el escape que el futbol representó en su vida.

Getty Images

“Le debo al Watford mucho más de lo que el equipo me debe a mí. Fui presidente durante el peor periodo de mi vida. Cuando sentía que no había amor en mi vida, sabía que tendría el amor del club y de los aficionados.

“Hay momentos de los años 80 de los que no guardo ningún recuerdo, pero todos los partidos del Watford que vi están fijados en mi memoria. Si no hubiera tenido al club de futbol, Dios sabe qué hubiera sido de mí. No exagero cuando digo que estoy convencido de que el Watford me salvó la vida“, explicó en su libro.

Porque a la par de sus etapas como presidente del club, vivió episodios complicados como el alcoholismo y la adicción a la cocaína. Poco a poco, estos quedaron atrás. Y a pesar de que el padre de Elton John nunca le entregó su apoyo, en su último encuentro vieron un partido del Watford.