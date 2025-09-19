Lo que necesitas saber: De acuerdo con la investigación, los datos cerebrales, podrían ser utilizados en una especie de 'supersoldados', Un proyecto que podría centrarse en la creación de 'supersoldados'. Personas con mejoras neuronales, entrenamiento de la memoria.

Una empresa china ha estado recopilando datos neuronales de atletas como Charles Leclerc, Iga Swiatek, Jannik Sinner, entre otros, con el fin de crear una especie de supersoldados, al menos eso es lo que reveló una investigación de Hunterbrook y Pablo Torre.

De acuerdo con la información, la empresa responsable ha estado trabajando durante muchos años con el gobierno chino. Y se ha interesado mucho en crear una interfaz hombre-computadora.

¿Cómo recopilan los datos de los atletas?

La empresa BrainCo lanzó hace unos años FocusCalm, una diadema de electroencefalograma portátil, que es muy popular en el mundo de los deportes. Ayuda a los atletas y sus equipos a recopilar y analizar datos de ondas cerebrales para mejorar su concentración.

Hasta ahí, todo iba bien, sin embargo, la investigación de Hunterbrook y Pablo Torre asegura que la empresa es financiada por el gobierno de China y una compañía relacionada con el ejército de aquel país.

Hace tiempo, el Dr. Riccardo Ceccarelli de Formula Medicine y socio de BrainCo reveló varios nombres de una lista de clientes, entre los que destacan, Jannik Sinner, Mikaela Shiffrin, Charles Leclerc, equipos olímpicos italianos e incluso jugadores del Manchester City.

Acá se pone interesante el asunto. Según Ceccarelli, los datos cerebrales de dichos atletas son recopilados se almacenan en la ‘nube’ de la empresa. Sin embargo, un portavoz de BrainCo aseguró que los datos de EGG son eliminados de la app después de cada uso. Pero su sitio dice otra cosa, “Los dispositivos y aplicaciones de BrainCo recopilan datos personales”.

Algo que coincide con las declaraciones de Bicheng Ha, fundador de la empresa. En el 2019 aseguró que habían recopilado una ‘cantidad masiva’ de datos cerebrales, no solo de deportistas, también de estudiantes.

¿Qué son los datos EEG? Los datos EEG son aquellos que se obtienen del electroencefalograma sobre el registro de actividad eléctrica del cerebro. Se presentan como patrones de ondas cerebrales.

El aviso de privacidad de BrainCo, explica que recopilan los datos de ondas cerebrales. Datos que pueden ser enviados a otras empresas.

¿Qué pasa con los datos de ondas cerebrales?

Bueno, recuerdan que Estados Unidos mantiene un juicio contra Tiktok. No quieren que los datos de sus ciudadanos sean utilizados por el gobierno chino. Esto se debe a que una de las leyes de aquel país establece que todas sus empresas están obligadas a compartir sus datos con el Partido Comunista Chino.

Mencionamos ese caso, porque es lo mismo que sucede con BrainCo y toda la información que tiene de ondas cerebrales de distintas personas.

¿Y qué pasa con los Supersoldados?

Unas versiones apuntaban a que los datos eran utilizados para investigaciones médicas. Por ejemplo, prótesis controladas mentalmente para personas con alguna amputación, también se han mencionado varias investigaciones militares.

Un proyecto que podría centrarse en la creación de ‘supersoldados’. Personas con mejoras neuronales, entrenamiento de la memoria. Hasta ahora, la investigación reveló que el gobierno puede usar todos esos datos no solo para entrenar a sus propios atletas, también para otro tipo de programas neuronales.