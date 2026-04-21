Lo que necesitas saber: El Leicester jugará en la tercera división del futbol de Inglaterra.

Mientras el Coventry City de Frank Lampard selló su regresó a la Premier League después de 25 años de ausencia, el Leicester City, campeón de Inglaterra en la temporada 2015-16, descendió a la EFL League One.

Es decir que, a partir de la siguiente temporada, jugarán en la tercera división del futbol inglés. Sí, el mismo equipo que hace diez años hizo historia al ganar su única Premier ante los grandes clubes de la liga y con la etiqueta de underdog, cayó una división más.

Veremos cuánto tiempo le toma volver a la primera división, aunque sin un buen proyecto deportivo, se ve complicado que sea en un futuro próximo.

Captura de pantalla

Presidente del Leicester pide disculpas a la afición

Aiyawatt Srivaddhanaprabha, presidente del Leicester City, no solo pidió disculpas a la afición del equipo, también aceptó su responsabilidad en el descenso, sin poner excusas.

Aunque realidad no había mucho que defender, los ‘Foxes’ fueron el penúltimo lugar de la tabla general del Championship, solo por delante del Sheffield Wednesday, otro que también se fue a la tercera división.

“El descenso a la League One está ahora confirmado. Como presidente, esa responsabilidad recae en mí. No hay excusas. Hemos experimentado los momentos más altos y ahora los más bajos, y el dolor lo compartimos todos nosotros. Lo siento de verdad por la decepción que hemos causado. Comprendo la intensidad de los sentimientos entre nuestros seguidores, y no damos por sentada su apoyo, especialmente en momentos como este“.

Aiyawatt se comprometió a trabajar en proyecto que pueda regresar al equipo a las principales competencias inglesas e incluso a una nueva pelea por la Premier League, algo que no será fácil y que requerirá muuucha paciencia.

“Nuestra atención ahora se centra en lo que viene a continuación. Tomaremos las decisiones necesarias para avanzar al Club, trabajando juntos para reconstruir, mejorar y restaurar los estándares esperados del Leicester City. Nuestro objetivo es claro: responder con fuerza y competir para avanzar con este Club una vez más“, escribió Srivaddhanaprabha.

Fotografía @LCFC vía X

Aunqueeee no todo está perdido, el West Bromwich Albion podría convertirse en el salvador del Leicester. Actualmente el equipo enfrenta una investigación por incumplimiento de las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la Liga, por lo que existe la posibilidad de que le apliquen una reducción de puntos.

Y en caso de que eso suceda, los ‘Foxes’ podrían salvar la categoría. Habrá que esperar la decisión de la liga para saber si van a quitarle puntos y cuántos. Actualmente tienen 52.