¡Wow! La épica celebración de un aficionado de los Bills que venció el cáncer

¿Listos para derramar algunas lágrimas? Victor Neilson es un aficionado de los Buffalo Bills que vivió momentos muy complicados durante los últimos meses, pero ganó la batalla contra el cáncer y festejó de la forma más épica.

Aunque la pandemia de COVID-19 ha sido difícil para todos, algunas personas tienen que luchas contra otras enfermedades. Neilson estuvo en tratamiento de quimioterapias desde agosto de 2020 y el 21 de enero de 2021 dio a conocer que su salud está mucho mejor.

“Después de cinco meses de intensa quimioterapia y luchar contra el cáncer, pude tocar la campana esta mañana. Al estilo Bills Mafia. ¡Vamos, Bills!“, escribió orgulloso en su cuenta de Twitter.

Además, Victor publicó un emotivo video en el que luce su jersey de Buffalo y toca la campana del hospital en el que recibió su tratamiento. En muchos lugares, esta es una tradición que se lleva a cabo cada vez que un paciente termina con el procedimiento correspondiente.

After 5 months of intense chemotherapy and battling cancer. I got to ring the bell this morning. Bills Mafia Style. GO BILLS. BEAT THEM CHIEFS. #cancersucks #coldfrontreport #BillsMafia #BuffaloBills #nfl pic.twitter.com/C8W5p3tdGT

— Victor Neilson (@neilsonvic) January 21, 2021