Lo que necesitas saber: Hasta antes del Mundial 2026, lo más lejos que había llegado Noruega era a los octavos de final, ahora jugarán los cuartos de final.

Erling Haaland tendrá una sola misión en el Noruega vs Inglaterra: Seguir haciendo historia con una selección que nunca había jugado los cuartos de final en el Mundial y vengar a México. Bueno, tal vez la última no es realmente su objetivo, pero es el que le ha puesto parte de la afición mexicana.

Aunque dejando de lado la ‘venganza’, Haaland también se enfrentará contra su querido amigo Jude Bellingham, con quien compartió varios años en el Borussia Dortmund, por lo que el partido será muy especial para ambos jugadores.

Fotografía @ErlingHaaland vía X

Erling Haaland, el vengador de México

Parte de la afición mexicana desea que Erling Haaland y Noruega sean los vengadores de México en el Mundial y eliminen a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial.

Es verdad que hubo mucho respeto entre ambas selecciones y las aficiones después del partido, pero aun así quedó la espinita clavada de que nos ‘arrancaron’ la oportunidad de avanzar a la siguiente ronda.

Así que Haaland es el encargado de cumplir con esa venganza deportiva; además, no lo haría gratis. La victoria de Noruega también significaría que jugarían por primera vez las semifinales.

Y bueno, también hay que recordar que la Selección Mexicana hasta recreó el festejo de los noruegos con máscaras de Erling, así que ahí hay cariño.

Captura de pantalla X

Noruega por las históricas semifinales

La Selección de Noruega solo ha participado en cuatro Copas del Mundo. Hicieron su debut en Francia 1938, cuando avanzaron hasta los Octavos de Final; después, en Estados Unidos 1994, fueron eliminados en Fase de Grupos.

En Francia 1998, volvieron a caer en octavos. En aquel entonces, Alf-Inge Haaland, Gøran Sørloth y Erik Thorstvedt formaron parte de esa Selección. Y tuvieron que pasar 28 años para que Noruega regresara a un Mundial y sus hijos Erling, Alexander y Kristian continuaran con la historia que ellos iniciaron.

Erling Haaland, hijo de Alf-Inge Haaland

Alexander Sørloth, hijo de Gøran Sørloth

Kristian Thorstvedt, Hijo de Erik Thorstvedt

En el Mundial 2026, Noruega superó su mejor resultado y avanzó a los cuartos de final, así que su participación ya es histórica. Aunque seguro que no remaron desde tan lejos para conformarse con eso y su objetivo es seguir avanzando hasta las semifinales y final. Aunque primero, tendrán que eliminar a Inglaterra.

Los resultados de Noruega en sus Mundiales

Francia 1938: Octavos de final

Estados Unidos 1994: Fase de grupos

Francia 1998: Octavos de final

Mundial 2026: Cuartos de final (en progreso)

Fotografía @nff_landslag vía X

El reencuentro de Jude Bellingham y Erling Haaland

Por si necesitan más razones para ver el Noruega vs Inglaterra, también marcará el enfrentamiento entre dos grandes amigos: Erling Haaland y Jude Bellingham. Durante sus años en el Borussia Dortmund formaron una gran dupla dentro de la cancha ¿Imagínanse lo que era tener ese ataque?

Su amistad ha sobrevivido a los cambios de equipos y ligas, pero ahora, uno de ellos tendrá que eliminar a otro para continuar con su sueño. Así que será muy emotivo verlos enfrentarse en un escenario como el Mundial.

Las redes sociales han estallado con su amistad, tanto así que Twitter, Instagram y TikTok están llenos de videos de los dos abrazándose, cuidándose y divirtiéndose juntos; para muestra, un ejemplo.

Además de Jude, Haaland también jugará contra sus compañeros en el Manchester City: John Stones, James Trafford, Marc Guéhi y Nico O’Reilly.

Nuestro querido Erling ha vivido gran parte de su vida en Inglaterra digamos que es una segunda casa, aunque decidió representar a Noruega, hay mucho cariño de él a los ingleses.

Fotografía erling vía Instagram

¿Dónde y a qué hora ver el Noruega vs Inglaterra?

Ahora sí, después de mucho chisme, vamos a lo importante. El Noruega vs Inglaterra se juega el sábado 11 de junio a las 15:00 hrs en Miami (Sí, ese pudo haber sido el partido de México).

En fin, la transmisión podrá disfrutarse por televisión abierta en el Canal 5 de Televisa y el Canal 7 de Azteca 7, por streaming estará disponible en VIX.

Partido Fecha y hora Transmisión Noruega vs Inglaterra Sábado 11 de julio

15:00 hrs Canal 5

Azteca 7

VIX

¿Se viene venganza de Haaland o Bellingham seguirá el camino a la final?