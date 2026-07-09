Era 1993 cuando un Guillermo del Toro de 41 años se lanzó al Festival de Cannes para estrenar su película número seis, titulada El laberinto del fauno, un drama fantástico ambientado al cierre de la Guerra Civil española sobre una niña que desafía los horrores de la violencia a través de una leyenda.

Para Guillermo del Toro, El laberinto del fauno forma parte de una suerte de trilogía junto a El espinazo del diablo (2001) y Pinocchio (2022), sobre las infancias y la guerra.

La mayoría la considera la mejor película dentro de la filmografía de Guillermo del Toro. Y, a 20 años de su estreno, se armarán algunas actividades para celebrarla y reconocerla como lo que es: una de las mejores películas que hemos visto. ¿Pero cómo se celebrará?

Imagen de ‘El laberinto del fauno’ / Foto: Warner Bros.

Reunión de Guillermo del Toro y elenco de El laberinto del fauno

Para celebrar los 20 años de El laberinto del fauno, Guillermo del Toro tendrá un panel especial en el marco de la Comic-Con 2026, la cual se celebrará del 23 al 26 de julio. La cita para la charla por el aniversario de El laberinto del fauno está programada para el viernes 24 de julio.

Del Toro no estará solo, sino que lo acompañarán el cinefotógrafo de la cinta, Guillermo Navarro, y los protagonistas Ivana Baquero, quien dio vida a Ofelia; y uno de sus más grandes colaboradores, Doug Jones, quien interpretó al Fauno y al Hombre Pálido.

Hablando de Guillermo Navarro, el DP se llevó uno de los tres Oscar para El laberinto del fauno. Las otras dos estatuillas fueron por Mejor Dirección de Arte y Mejor Maquillaje, de un total de seis nominaciones.

¿Habrá funciones de la película?

Se anunció que El laberinto del fauno se proyectará a partir del 9 de octubre de 2026 en cines. Y no solo eso. La película se presentará en 4K, 3D y HDR premium, con versiones supervisadas por el mismo Guillermo del Toro.

Lo más lindo es que el cumpleaños número 62 del director se celebra el 9 de octubre. Así que no hay mejor manera de celebrar los 20 años de El laberinto del fauno que con el cumple de su director, uno de los más queridos de la industria.