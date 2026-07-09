El festival alemán Time Warp llegará por primera vez a México en 2026 con un lineup compuesto por larico B2B Ben Klock, Chlär B2B Dax J y DJ Stingray 313 B2B Helena Hauff, Ogazón, Novah y David Löhlein, Indira Paganotto y Clara Cuvé, Paramida, Seth Troxler, The Blessed Madonna y DESIREE, DJ Tennis B2B Seth Troxler, Clara Cuvé B2B SPFDJ. Se realizará en la Expo Santa Fe el 20 y 21 de noviembre. Los boletos saldrán a la venta el 14 y 15 de julio.

Lo que necesitas saber: El reconocido festival alemán de electrónica tendrá su primera edición en México en noviembre de este 2026.

La agenda de festivales en México crece y se pone cada vez más interesante para los amantes de la electrónica. Y lo decimos porque el festival Time Warp llega por primera vez a nuestro país en este 2026.

Imagen ilustrativa. Foto: redes sociales de Time Warp.

Time Warp México 2026: Este es el lineup completo y las fechas del festival

Para quienes no lo tienen en el radar, deben saber que este es uno de los eventos más importantes en lo que se refiere a la historia de la música electrónica en Europa con proyección mundial.

Time Warp nació en 1994 en Alemania y desde entonces, se ha posicionado como uno de los grandes festivales de música techno y house. Pero no solo eso, sino que destaca por la calidad de producción que ofrece a nivel sensorial.

Con lo anterior, no solo nos referimos a escenarios rimbombantes o juegos de luces que te vuelan la cabeza… sino que el festival se preocupa por ofrecer una calidad de sonido de alta definición para sus maratónicas jornadas.

Y ahora, nos tocará vivir esa experiencia con la primera edición de Time Warp México 2026 que se realizará el 20 y 21 de noviembre en la Expo Santa Fe de la CDMX.

Aquí te dejamos lineup completo con nombres de la talla de Alarico B2B Ben Klock, Chlär B2B Dax J y DJ Stingray 313 B2B Helena Hauff, Ogazón, Novah y David Löhlein, Indira Paganotto y Clara Cuvé, Paramida, Seth Troxler, The Blessed Madonna y DESIREE, DJ Tennis B2B Seth Troxler, Clara Cuvé B2B SPFDJ y más.

Este es el lineup de Time Warp México en su primera edición. Foto: cortesía OCESA.

Cómo conseguir boletos para el festival

¿Qué les pareció el lineup de Time Warp México? Bueno, es hora de que vayan apartando un ahorrito para los boletos porque ya mero se dan a conocer los precios.

Lo que debes saber es que la preventa iniciará el próximo 14 de julio, para luego abrir la venta general al día siguiente. Los podrás adquirir en Ticketmaster. Igual, te actualizaremos los precios aquí mismo para que tengas todo el dato.