Lo que necesitas saber: Corea del Sur jugará contra México el segundo partido de la Fase de Grupos el 18 de junio de 2026.

Ahora que ya tenemos definidos todoooos los Grupos del Mundial 2026, hay que hablar de las estrellas del futbol internacional que visitarán nuestro país. Los que andarán en México, Guadalajara y Monterrey.

El sorteo del calendario no fue bueno con nuestro país, pues ni Portugal, ni Países Bajos jugarán en tierras mexas. Eso quiere decir que no podremos ver a Cristiano Ronaldo hacer el ‘Siiuuu’ ni mucho menos a las estrellas neerlandesas Cody Gakpo, Memphis Depay y el gran Virgil van Dijk. Cha-le.

Pero no todo está perdido, tendremos el chance de ver a Fede Valverde figura del Real Madrid y de Uruguay, además de todas las figuras de España, con todo y Lamine Yamal. Entre otras figuras.

Son Heung-Min en México, GDL y Monterrey

Soni, nuestro querido hermano coreano, y compañía jugarán su primer partido contra el ganador del repechaje D (Dinamarca, Macedonia, Chequia o Irlanda) el 11 de junio. El duelo entre Corea del Sur y México será el 18 de junio, también en el Estadio Akron. Y viajarán a Monterrey para cerrar la fase de Grupos contra Sudáfrica el 24 de junio.

Así que, todos podrán disfrutar del futbol de Soni y sobre todo, de ese gran ambiente que hay entre la afición de ambos países.

Fotografía Getty Images

James Rodríguez en el Mundial 2026

Colombia y James Rodríguez se enfrentarán a Uzbekistán el miércoles 17 de junio en el Azteca. Y en Guadalajara lo harán contra el ganador del repechaje 1 ( Nueva Caledonia, Jamaica o RD del Congo). No podemos negar que el colombiano es una estrella del futbol internacional, pero ya no es un extraño en tierras mexicanas.

Durante su tiempo en León, tuvimos la oportunidad de verlo jugar en todos los estadios de primera división de la Liga Mx

El parce revivió en la Copa América 2024 – Foto: Getty Images

España y Uruguay en Guadalajara

Los aficionados de Guadalajara podrán disfrutar de un par-ti-da-zo entre España vs Uruguay el 26 de junio. Sí, van a ver en acción a Mikel Merino, Paul Cubarsi, Ferran Torres, Pedri, Lamine Yamal y más, en nuestro país.

Lamine Yamala vs Francia / Fotografía UEFA.com

Pero eso no es todo, Fede Valverde, figura del Real Madrid y jugador de Uruguay, también estará presente en el partido.