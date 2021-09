Extreme Makeover? Concacaf presenta nuevo formato de Leagues Cup para 2023

Como dijera el famoso personaje del videojuego Grand Theft Auto: “Oh Shi#$%& here we go again!”. Concacaf nunca deja de sorprendernos -aplica para lo bueno y la malo-, así que, decidieron darle una manita de gato a la Leagues Cup, torneo que se juega entre equipos de Liga MX y MLS.

Estos experimentos como sacados del “Mundo de Beakman” pueden tener sus puntos buenos como sus puntos malos, ya tuvimos un show de habilidades y el llamado juego de estrellas entre la Liga MX y MLS, que fue buen espectáculo, básicamente cumplieron con el objetivo.

Después, tuvieron la idea de renovar la llamada Leagues Cup, un torneo que tiene apenas dos ediciones (2019 y 2021), de hecho, Seattle Sounders y León se jugarán la final de la última edición, peeeeeeeero, pues ya van a cambiar un poco el formato del torneo.

Inicialmente, se comenzaba desde los cuartos de final, con cuatro equipos de cada liga compitiendo entre equipos de Liga MX y MLS, así fue el formato para los dos torneos que se han jugado, aunque para el 2020 se trató de hacer otro formato, al final el certamen fue cancelado por COVID-19.

La Concacaf nos llegó con una nueva gran noticia -nocierto- para el 2023, pues el formato de la Leagues Cup cambiará y tendrá la participación de todos (sí, de TODOS) los equipos de la Liga MX y la MLS -por si fuera poco tener los partidos de viernes botaneros, tendremos esos partidos pero en el verano-.

Conoce el nuevo formato de la Leagues Cup

Un comunicado fue el que emitió la LigaMX, anunciando que el torneo será anual y durará todo un mes (léase con voz de desánimo y un suspiro al final). Y esto no es lo único -ya no sabemos decirte si esto es bueno o malo-, porque tanto la Liga MX como la MLS pausarán las ligas en el verano para jugar esta Leagues Cup.

Victor Montagliani, Vicepresidente de la FIFA y Presidente de la Concacaf, tuvo una conferencia de prensa con el Comisionado de la MLS, Don Garber y el Presidente de la Liga MX, Mikel Arriola -la pura crema de la crema-, en la que anunciaron estos cambios, además, esta Leagues Cup será parte de la Concachampions. Ájaleeeeeeeeeeeee.

Así como lo leen, para que los equipos de ambas ligas tomen en serio la Leagues Cup, tendrá como premio algunos boletos para la famosa y bien ponderada Concachampions. El ganador de la edición 2023, tendrá un pase directo a los octavos de final de la Concachampions.

Los equipos que queden en segundo y tercer lugar, tendrán un pase directo a la ronda de apertura de la Liga de Campeones de Concacaf -todo un regalazo, dijo nadie nunca-. Así que ya saben, dejaremos por un momento la Liga MX para ver la nueva Leagues Cup, vayan preparándose para eso.