Fallece a los 33 años Demaryius Thomas, exreceptor de los Broncos de Denver

El mundo de la NFL está de luto, pues el exreceptor de los Broncos de Denver, Demaryius Thomas falleció a los 33 años de edad. Thomas fue encontrado muerto en su casa el jueves por la noche, esto lo confirmó el Departamento de Policía de Roswell en Georgia.

Inicialmente, la causa de la muerte se debe a un problema médico y los investigadores del Departamento de Policía de Roswell no han encontrado otros indicios que pueda decir lo contrario sobre su fallecimiento, de acuerdo a la información preliminar de NFL.

“Estamos devastados y con el corazón completamente roto. La humildad, la calidez, la amabilidad y la sonrisa contagiosa de Demaryius Thomas siempre serán recordadas por quienes lo conocieron y amaron“, dijeron los Broncos en comunicado.

Demaryius Thomas se retiró en junio de 2021, por lo que ya no estuvo para esta temporada. La mayor parte de su carrera la hizo con los Broncos, pero también tuvo algunos partidos con los Jets de Nueva York y los Texans de Houston.

“I’m Demaryius Thomas, and I’ve finally come to a decision to hang it up. I’m going to retire, and I’m going to retire a Denver Bronco.” pic.twitter.com/Q6nNrxc59B

— Denver Broncos (@Broncos) June 28, 2021