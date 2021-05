Fans del Manchester United confunden a dueños con reportero de NFL

Después del bochornoso incidente que se vivió en el campo de Old Trafford, en el que varios de los aficionados entraron al campo en manera de protesta en contra de los dueños del Manchester United, los hermanos Joel y Avram Glazer, otro (penoso) episodio se vivió en la sangre del equipo, y sí… protestas nuevamente.

Estas no sólo quedaron en la invasión de las instalaciones y que el partido entre el Manchester United y Liverpool tuviera que posponerse. Sino también algunos de los pseudoaficionados atacaron a varios periodistas que cubrían los eventos, también hubo enfrentamientos con la policía.

No todos los aficionados del Manchester United fueron responsables del lamentable hecho, pero los que no participaron en la “visita” al Teatro de los Sueños, pero sí decidieron comenzar un movimiento en las redes sociales y fueron directamente a su perfil.

En las redes sociales, quejarse es cosa de día a día, ya sea en contra del gobierno y hasta de la misma familia, así que los fans del United fueron a la cuenta de los Glazer para recriminarle y pedir su renuncia, pero, al parecer no hicieron bien su trabajo porque no fueron directamente a las cuentas de los dueños del Manchester, sino a la de alguien más.

Y eso que es dueño de su club y ni lo conocen, pues el blanco de sus ataques sí fue un Glazer, pero ninguno de los que son dueños del Manchester United, sino un comentarista de la NFL llamado Jay Glazer, quien tuvo que sufrir la ira de los aficionados en sus redes sociales.

Jay Glazier tuvo la mala fortuna de compartir apellido con la familia que es dueña del Manchester United, así que una tormenta de comentarios en su contra llegó a sus notificaciones y aunque es parte del mundo de los deportes, pero no el futbol, tuvo que ponerse en contexto de igual manera.

Algunas de sus respuestas fueron para recordarles a los fanáticos que él no era el dueño del Manchester United y que no tiene relación alguna con sus homónimos de apellido: “Mi familia es de Brooklyn, no de Tampa, nosotros no somos dueños del Man U” y también: “No podemos venderlo porque no somos los dueños“.

Just to be clear for the thousandth time as I woke up to all this stuff sent my way on social media… my family is from Brooklyn, NOT Tampa, we do NOT own Man U. We can’t sell bc WE DON’T OWN IT!! You can’t be that good a fan of them if you think an NFL Insider owns your team

— Jay Glazer (@JayGlazer) May 2, 2021