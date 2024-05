Lo que necesitas saber: Barcelona y Olympique llegan a la final como campeonas en sus respectivas ligas.

Barcelona Femenil y el Olympique de Lyon se enfrentarán en la final de la Champions League por tercera ocasión en toda la historia. Y para mala fortuna de las ‘culés’, los antecedentes favorecen a las francesas que han conseguido dos de sus ocho títulos frente a ellas.

Y desde ahora les garantizamos que tendremos un ambiente envidiable, ya que el Estadio de San Mamés reportó que todo los boletos fueron vendidos, así que no habrá ni una sola butaca vacía.

Trofeo que se entrega en la final de la Champions League Femenil – Foto: Getty Images

¿Cuándo y dónde ver en VIVO la final de la Champions Femenil?

Vamos de una vez a lo importante. La final de la Champions League Femenil se juega el 25 de mayo en el Estadio de San Mamés de Bilbao en punto de las 10:00 hrs, tiempo de México.

Partido Horario Estadio Transmisión Barcelona vs Olympique de Lyon 25 de mayo

10:00 hrs San Mamés, Bilbao TNT

Dazn Women’s Football

Lo mejor de todo es que el partido va por la señal de TNT. Y para aquellos que no lo han contratado este servicio, no se preocupen, porque la final también será transmitida en el canal oficial de Dazn Wome’s Football. Acá les dejamos el link, para que activen las notificaciones y no se les pase.

Barcelona, campeonas defensoras

El Barcelona dejó en las semifinales al Chelsea con un marcador global de 2-1. Llega a la final como monarca de España y tras conquistar la Copa de la Reina, por lo que buscarán coronar su temporada con la Champions League.

Por si fuera poco, las ‘Blaugranas’ también son las campeonas defensoras, así que están a 90 minutos de conquistar el bicampeonato. Solo deben romper el dominio de las francesas sobre ellas en las finales.

Barcelona Femenil gana Copa de la Reina / Fotografía @FCBfemeni

Olympique de Lyon en busca de la novena

En la competencia varonil el Real Madrid es el máximo ganador de la Champions League con 14 trofeos, mientras que, en la rama femenil la reina absoluta es Olympique de Lyon. Desde la creación del torneo han conquistado un total de ocho campeonatos.

Las Lionesas consiguieron su boleto a la final tras derrotar 5-3 al Paris Saint-Germain en las semifinales, por si fuera poco también le ganaron a las parisinas la Liga de Francia.

Así que igual que Barcelona, llegan a la final en San Mamés como las campeonas de su respectiva liga.

Olympique de Lyon / Fotografía @OLfeminin

Antecedentes que favorecen al Olympique de Lyon

Barcelona y Olympique de Lyon se han enfrentado en dos ocasiones previas en la final de la Champions League. La primera vez fue en la temporada 2018/19, en el estadio Ferencváros de Budapest. La victoria fue para el Lyon con marcador de 4-1.

En el 2021/22 llegó la revancha para el Barcelona, pero tampoco pudo con las Lionesas y acumuló su segunda derrota ante ellas en la final, está vez por 3-1. Veremos si la tercera es la vencida para las españolas y pueden romper con el dominio de la francesas o incrementan su racha a tres derrotas.

