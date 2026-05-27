Lo que necesitas saber: De acuerdo con el embajador, desde el inicio de la segunda administración de Trump, nuestro país ha llevado a cabo 96 extradiciones de líderes del narcotráfico y 92 traslados de criminales a territorio estadounidense.



Recientemente, Ronald Johnson celebró un año como embajador de Estados Unidos en México y que mejor forma de hacer que presumiendo todos sus logros en el cargo. Aunque lo que más ha llamado la atención han sido las extradiciones de líderes del narcotráfico.

Foto: Especial // Aviones espía de Estados Unidos sobrevuelan cerca de México.

Embajador de Estados Unidos en México presume extradiciones del narco

Vamos por partes. Esta semana el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, compartió un comunicado en el que hizo un recuento de todos los “logros” que ha conseguido durante su primer año en el cargo.

De acuerdo con el embajador, desde el inicio de la segunda administración de Trump, nuestro país ha llevado a cabo 96 extradiciones de líderes del narcotráfico y 92 traslados de criminales a territorio estadounidense.

En ese sentido, también reconoció la cooperación entre ambos países que han dado como resultado “operaciones exitosas” dirigidas contra algunas de las personas más buscadas por Estados Unidos como El Mencho o El Jardinero.

“Juntos, estamos combatiendo redes criminales enteras, no solo cárteles, interrumpiendo las finanzas ilícitas y desmantelando las estructuras de tráfico”, señaló.

Foto: DEA-Sedena.

Tráfico de armas, fentanilo y acuerdos históricos durante su administración…

Y aunque las cifras de extradiciones de integrantes y líderes del narco ha sido lo que se ha robado los reflectores, Ronald Johnson aprovechó para informar sobre otros logros obtenidos durante este año como embajador.

Detenciones diarias en la frontera son un 95% inferiores a las registradas durante la administración Biden.

México ha incautado 65.5 toneladas métricas de fentanilo y ha desmantelado más de 2.300 laboratorios clandestinos de drogas.

Incautación de más de 36 mil armas ilegales.

Avances en el Tratado de Aguas de 1944 (con todo y amenazas de aranceles).

En fin. Si quieres leer todo su documento “Un año de resultados gracias a la sólida cooperación entre Estados Unidos y México” solo da clic aquí.