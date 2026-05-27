Lo que necesitas saber: La investigación sigue en curso, por lo que Josh Jacobs no ha sido declarado culpable de ningún cargo hasta ahora, pero está en la cárcel del condado de Brown

Josh Jacobs, corredor de los Green Bay Packers en la NFL, fue arrestado este martes. Enfrenta en total cinco cargos relacionados con violencia doméstica luego de un altercado el pasado sábado.

Foto: Green Bay Packers (Facebook)

¿Qué pasó con Josh Jacobs, corredor de los Packers?

Sucede que la mañana del pasado 23 de mayo, la policía de Hobart-Lawrence, allá en Wisconsin, acudió a atender un llamado por “alteración al orden público”.

No tardó en darse a conocer que en esa situación estaba envuelto Josh Jacobs, quien ya lleva en la NFL desde 2019. El actual corredor de los Packers, con varios años también en los Raiders, fue detenido hasta este martes 26.

Tras ser arrestado por la policía de Hobart-Lawrence, Josh Jacobs fue ingresado a la cárcel del condado de Brown. “Esta sigue siendo una investigación activa y en curso. No se divulgará más información en este momento”, señala el comunicado de prensa del mencionado departamento de Policía, citado por ESPN.

Foto: @packers (vía X)

Los 5 cargos que enfrenta Josh Jacobs

El caso de Josh Jacobs no es para tomarse a la ligera. Como mencionamos, enfrenta en total cinco cargos:

Agresión física

Daños criminales a la propiedad

Conducta desordenada

Estrangulamiento y asfixia

Intimidación a una víctima

El boletín del arresto fue firmado por el jefe de Policía Michael Renkas, y como ya leías antes, la investigación sigue en curso.

Hasta el momento en que publicamos esta información, los Packers no han compartido algún mensaje, postura o comunicado sobre el arresto de Josh Jacobs.