Lo que necesitas saber: Países Bajos se ubica en el Grupo F junto a Japón, Suecia y Túnez.

Países Bajos ya presentó su lista final para el Mundial 2026. Y nos encontramos nombres bastante conocidos y, sobre todo, con mucha experiencia, como Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Memphis Depay, entre otros más.

Seguramente una de las ausencias más dolorosas en la lista de Ronald Koeman es la de Xavi Simons del Tottenham, quien se quedó fuera de la convocatoria por una rotura de ligamento cruzado que sufrió apenas el 25 de abril.

Fotografía @OnsOranje vía X

Convocatoria final de Países Bajos para el Mundial 2026

Nº Jugador Club 1 Nathan Aké Manchester City 2 Brian Brobbey Sunderland 3 Memphis Depay Corinthians 4 Virgil van Dijk Liverpool 5 Denzel Dumfries Internazionale 6 Mark Flekken Bayer 04 Leverkusen 7 Cody Gakpo Liverpool 8 Ryan Gravenberch Liverpool 9 Jorrel Hato Chelsea 10 Jan Paul van Hecke Brighton & Hove Albion 11 Frenkie de Jong Barcelona 12 Justin Kluivert Bournemouth 13 Teun Koopmeiners Juventus 14 Noa Lang Galatasaray 15 Donyell Malen AS Roma 16 Tijjani Reijnders Manchester City 17 Robin Roefs Sunderland 18 Marten de Roon Atalanta 19 Crysencio Summerville West Ham 20 Guus Til PSV 21 Jurriën Timber Arsenal 22 Quinten Timber Olympique Marseille 23 Micky van de Ven Tottenham Hotspur 24 Bart Verbruggen Brighton & Hove Albion 25 Wout Weghorst Ajax 26 Mats Wieffer Brighton & Hove Albion

Grupo de Países Bajos en el Mundial 2026

Países Bajos se ubica en el Grupo F junto a Japón, Suecia y Túnez. El equipo dirigido por Ronald Koeman hará su debut en el Mundial 2026 el 14 de junio contra Japón en Arlington.

Después se enfrentará a Suecia el 20 de junio en Houston y, cerrará la Fase de Grupos contra Túnez el 25 de junio en Kansas City.

Países Bajos vs Japón:

14 de junio, 14:00 hrs, Arlington

14 de junio, 14:00 hrs, Arlington Países Bajos vs Suecia:

20 de junio, 11:00 hrs, Houston

20 de junio, 11:00 hrs, Houston Túnez vs Países Bajos:

25 de junio, 17:00 hrs, Kansas City

Veremos si esta vez la ‘Naranja Mecánica’ puede jugar su cuarta final, la última vez que llegó fue en Sudáfrica 2010, cuando cayó ante España.