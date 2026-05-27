Lo que necesitas saber:
Países Bajos se ubica en el Grupo F junto a Japón, Suecia y Túnez.
Países Bajos ya presentó su lista final para el Mundial 2026. Y nos encontramos nombres bastante conocidos y, sobre todo, con mucha experiencia, como Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Memphis Depay, entre otros más.
Seguramente una de las ausencias más dolorosas en la lista de Ronald Koeman es la de Xavi Simons del Tottenham, quien se quedó fuera de la convocatoria por una rotura de ligamento cruzado que sufrió apenas el 25 de abril.
Convocatoria final de Países Bajos para el Mundial 2026
|Nº
|Jugador
|Club
|1
|Nathan Aké
|Manchester City
|2
|Brian Brobbey
|Sunderland
|3
|Memphis Depay
|Corinthians
|4
|Virgil van Dijk
|Liverpool
|5
|Denzel Dumfries
|Internazionale
|6
|Mark Flekken
|Bayer 04 Leverkusen
|7
|Cody Gakpo
|Liverpool
|8
|Ryan Gravenberch
|Liverpool
|9
|Jorrel Hato
|Chelsea
|10
|Jan Paul van Hecke
|Brighton & Hove Albion
|11
|Frenkie de Jong
|Barcelona
|12
|Justin Kluivert
|Bournemouth
|13
|Teun Koopmeiners
|Juventus
|14
|Noa Lang
|Galatasaray
|15
|Donyell Malen
|AS Roma
|16
|Tijjani Reijnders
|Manchester City
|17
|Robin Roefs
|Sunderland
|18
|Marten de Roon
|Atalanta
|19
|Crysencio Summerville
|West Ham
|20
|Guus Til
|PSV
|21
|Jurriën Timber
|Arsenal
|22
|Quinten Timber
|Olympique Marseille
|23
|Micky van de Ven
|Tottenham Hotspur
|24
|Bart Verbruggen
|Brighton & Hove Albion
|25
|Wout Weghorst
|Ajax
|26
|Mats Wieffer
|Brighton & Hove Albion
Grupo de Países Bajos en el Mundial 2026
Países Bajos se ubica en el Grupo F junto a Japón, Suecia y Túnez. El equipo dirigido por Ronald Koeman hará su debut en el Mundial 2026 el 14 de junio contra Japón en Arlington.
Después se enfrentará a Suecia el 20 de junio en Houston y, cerrará la Fase de Grupos contra Túnez el 25 de junio en Kansas City.
- Países Bajos vs Japón:
14 de junio, 14:00 hrs, Arlington
- Países Bajos vs Suecia:
20 de junio, 11:00 hrs, Houston
- Túnez vs Países Bajos:
25 de junio, 17:00 hrs, Kansas City
Veremos si esta vez la ‘Naranja Mecánica’ puede jugar su cuarta final, la última vez que llegó fue en Sudáfrica 2010, cuando cayó ante España.