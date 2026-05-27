Lo que necesitas saber:

Países Bajos se ubica en el Grupo F junto a Japón, Suecia y Túnez.

Países Bajos ya presentó su lista final para el Mundial 2026. Y nos encontramos nombres bastante conocidos y, sobre todo, con mucha experiencia, como Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Memphis Depay, entre otros más.

Seguramente una de las ausencias más dolorosas en la lista de Ronald Koeman es la de Xavi Simons del Tottenham, quien se quedó fuera de la convocatoria por una rotura de ligamento cruzado que sufrió apenas el 25 de abril.

Frenkie de Jong
Fotografía @OnsOranje vía X

Convocatoria final de Países Bajos para el Mundial 2026

JugadorClub
1Nathan AkéManchester City
2Brian BrobbeySunderland
3Memphis DepayCorinthians
4Virgil van DijkLiverpool
5Denzel DumfriesInternazionale
6Mark FlekkenBayer 04 Leverkusen
7Cody GakpoLiverpool
8Ryan GravenberchLiverpool
9Jorrel HatoChelsea
10Jan Paul van HeckeBrighton & Hove Albion
11Frenkie de JongBarcelona
12Justin KluivertBournemouth
13Teun KoopmeinersJuventus
14Noa LangGalatasaray
15Donyell MalenAS Roma
16Tijjani ReijndersManchester City
17Robin RoefsSunderland
18Marten de RoonAtalanta
19Crysencio SummervilleWest Ham
20Guus TilPSV
21Jurriën TimberArsenal
22Quinten TimberOlympique Marseille
23Micky van de VenTottenham Hotspur
24Bart VerbruggenBrighton & Hove Albion
25Wout WeghorstAjax
26Mats WiefferBrighton & Hove Albion

Grupo de Países Bajos en el Mundial 2026

Países Bajos se ubica en el Grupo F junto a Japón, Suecia y Túnez. El equipo dirigido por Ronald Koeman hará su debut en el Mundial 2026 el 14 de junio contra Japón en Arlington.

Después se enfrentará a Suecia el 20 de junio en Houston y, cerrará la Fase de Grupos contra Túnez el 25 de junio en Kansas City.

  • Países Bajos vs Japón:
    14 de junio, 14:00 hrs, Arlington
  • Países Bajos vs Suecia:
    20 de junio, 11:00 hrs, Houston
  • Túnez vs Países Bajos:
    25 de junio, 17:00 hrs, Kansas City

Veremos si esta vez la ‘Naranja Mecánica’ puede jugar su cuarta final, la última vez que llegó fue en Sudáfrica 2010, cuando cayó ante España.

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