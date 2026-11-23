Lo que necesitas saber: Prisca Awiti nació en Inglaterra, pero asegura que en México encontró fuego en el corazón

Prisca Awiti, la judoca mexicana que logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, anunció su retiro del alto rendimiento a poco más de dos años de haber conquistado aquella presea tras un largo proceso personal, en el que la falta de motivación pesó demasiado para completar un nuevo ciclo olímpico.

Prisca Awiti, atleta de 30 años de edad, comunicó su retiro en una entrevista con ESPN y detalló lo complicado que ha sido llevar este proceso mental y emocional, así como ese proceso de aceptación para tomar la decisión final.

PRISCA AWITI ANUNCIA SU RETIRO EN SPORTSCENTER La judoca mexicana que conquistó una medalla de plata en París 2024, reveló en ESPN que se retira del profesionalismo. Ya no encontraba motivación y sentía que hacía el deporte para los demás y no para ella https://t.co/HVwJ8DHyty — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 23, 2026

Prisca Awiti, originaria de Inglaterra, pero de madre mexicana, explicó que “siempre tuve en mente que París iba a ser mi último ciclo”, sin embargo, el hecho de haber conquistado la medalla de plata provocó un impacto mediático en su carrera, “y en lo personal como que me perdí en ese ambiente y sentí que seguía haciendo el deporte por los demás, por obligación”, indicó.

Prisca Awiti: “Me di cuenta que ya no era feliz”

Después de haber llegado a la final de su categoría en París 2024, Prisca Awiti lamentó mucho haber perdido la final, en la cual era favorita para ganar la medalla de oro y explicó que desde ese momento, a pesar de haber logrado algo histórico, pesó más la sensación de haber fracaso.

“Ha sido una decisión difícil, pero me retiro del deporte de alto rendimiento. Lo pensé mucho y siento que después de París fue complicado volver a encontrar la motivación para buscar ese oro que me faltó. La verdad ya no quería”.

Prisca Awiti hizo historia en Judo para México / Fotografía @juegosolimpicos

“No fue cosa de un día. Poco a poco me di cuenta de que ya no era feliz. Lo más difícil fue hablarlo con mi familia y mis amigos, sentía que les estaba fallando y es muy triste porque siento que logré algo muy increíble en mi carrera y aún así sentí fracaso, fue algo muy difícil de procesar y cuando fui a hablar con mi familia, creo que para mí lo más bonito fue que estaban felices.

“No hubo nadie que me hiciera sentir que había fracaso o que había fallado. Fue algo súper difícil, pero fue algo que me hizo sentir que estaba tomando la decisión correcta”, expresó.

Con esta decisión, Prisca Awiti se va en todo lo alto, no sólo por la medalla histórica para México, sino por la forma en la cual ha tomando el tiempo para poner todas sus emociones en orden ante de tomar una decisión de enorme valor en la cual ha priorizado su bienestar personal más allá del profesional. ¡Grande, Prisca!