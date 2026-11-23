Lo que necesitas saber: El Mundial Femenil del 2031 se disputará con 48 selecciones

México fue anunciado como una de las sedes para el Mundial Femenil 2031 y sí a muchos nos emociona tener una nueva Copa del Mundo en casa, imagínate lo que sienten las actuales jugadoras de la Selección Mexicana, quienes desde ahora sueñan con estar ahí y vivir el Mundial en carne propia.

Una de esas jugadoras es Charlyn Corral, quien ha puesto el nombre de México muy en alto desde que estaba rompiéndola en el Europa con el Levante y Atlético de Madrid y ahora que ganó el premio a la mejor delantera del mundo en la gala del Balón de Oro.

Mundial Femenil 2031 en México

Charlyn Corral: “Es el sueño de todas”

Originaria de Ecatepec, Estado de México, Charlyn Corral consideró emocionada que jugar un Mundial en casa es el sueño de cualquier futbolista mexicana y quienes lleguen a jugar en esa Copa del Mundo con la Selección Mexicana no solo representarán a su generación, sino a aquellas jugadoras que no lograron cumplir el sueño de llegar a ser profesionales.

“Que México sea sede es el sueño de muchas jugadoras, el sueño de todo un país, de muchas futbolistas que hoy en día son jugadoras o que en algún momento soñaron con jugar y por alguna razón no pudieron cumplirlo, es el sueño de todas y creo que sería una gran motivación para mí, que empecé muy joven, pero también para todas las nuevas generaciones a que apoyen a México o que también sueñen con estar ahí”, indicó la goleadora mexicana de 36 años de edad.

Charlyn Corral en la Selección Mexicana

Mundial 2031, un impulso para las niñas mexicanas

Otra jugadora que reaccionó sumamente emocionada fue la portera Blanca Félix, quien consideró que serán las generaciones más jovenes las que podrán sacarle más jugo al Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.

La arquera de Chivas incluso sueña con una reacción de la afición similar a la que ya vivimos este año con el Mundial varonil, en el cual se llegaron a reunir hasta 1.3 millones de seguidores en el Ángel de la Independencia.

“Me genera mucha emoción e ilusión que podamos ser sede de un evento tan importante, al final es un impulso para todas las niñas mexicanas y para todo el pueblo mexicano. Ya lo vivimos con el Mundial varonil y poderlo vivir ahora con Femenil me deja emocionada por poder disfrutarlo y apoyar a la selección desde nos toque”.

Kenti Robles, Selección Mexicana

Kenti Robles, quien jugó en España para Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid, también considera que México puede replicar las mismas imágenes, pero ahora con el Mundial Femenil.

“Representa un sueño que tenemos todos los mexicanos de que vuelva a ser en nuestro país, creo que el mundial pasado fue un éxito y se volverá a repetir. México es futbol y es pasión”, comentó.

Por ahora, la Selección Mexicana tiene la misión de calificar a la Copa del Mundo del 2027 y ese boleto lo puede sellar este fin de semana en el partido de los Cuartos de Final del torneo de la Concacaf, con un triunfo sobre Haití este sábado 28 de noviembre.