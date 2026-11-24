Lo que necesitas saber:
Desde inicios de noviembre la música de Portishead no está disponible en plataformas que ofrecen servicio en Israel.
En septiembre de 2025, más de 400 artistas dieron a conocer la iniciativa “No Music For Genocide”, un geo-bloqueo con el objetivo de impedir que su música sea escuchada en Israel, como protesta por lo que sucede en Palestina. A esta iniciativa se suma Portishead.
Desde inicios de noviembre la música de Portishead no puede escucharse en Israel
Hasta el momento, Portishead no ha emitido un comunicado que confirme oficialmente su adhesión a la iniciativa “No Music For Genocide”, sin embargo, el medio Haaretz asegura que la acción ya tiene efecto en Israel: la música de Portishead ya no se encuentra en plataformas streaming desde inicios de noviembre.
De acuerdo con el mencionado medio israelí, todos los discos de Portishead han desaparecido de las cuentas de clientes en Israel de servicios como Spotify y Apple Music, así como del canal de YouTube de la banda.
En septiembre de 2025, bandas como Fontaines D.C., Massive Attack, Mogwai, Primal Scream, Björk, CMAT y Paramore anunciaron su participación en “No Music For Genocide”, el boicot por geo-bloqueo que impide que su música sea escuchada en Israel.
Inicialmente fueron 400 bandas y artistas las que anunciaron su participación en la medida, actualmente son más de 1,000. Sin embargo, en el listado de “No Music For Genocide” no aparece ni Beth Gibbons, ni Beak (la banda de Geoff Barrow) ni Portishead.
No obstante, es conocida la postura de los integrantes de la banda de Bristol: en septiembre de 2025, realizaron una esperada reunión para grabar un par de canciones en vivo, las cuales fueron proyectadas durante el concierto “Together For Palestine”, organizado por Brian Eno.
¿Qué es “No Music For Genocide”?
De acuerdo con Pitchfork, en la cuenta Instagram de “No Music For Genocide” se publicó una historia en la que se anunció el apoyo de Portishead, además, se adelantó que “muy pronto” habría noticias relacionadas con la participación de la banda en la iniciativa.
“No Music For Genocide” es un boicot cultural en contra de Israel en respuesta al genocidio que el gobierno de este país realiza en la zona de Gaza, tomando como referencia acciones similares que se han ejecutado en otros momentos de la historia.
“Los exitosos boicots culturales contra el apartheid en Sudáfrica demuestran que nuestro trabajo creativo nos otorga capacidad de acción y poder. Cuando lo ejercemos juntos, añadimos presión unificada a un creciente movimiento interdependiente, desde Hollywood hasta los muelles de Marruecos”.