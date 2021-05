¿Quién es Federico Chiesa, el hombre que rescató a la Juventus en la Final de la Coppa?

Ni Cristiano Ronaldo, Ni Paulo Dybala. El salvador de la Juventus en la final de la Copa Italia es Federico Chiesa, quien de paso ahorró una carretada de críticas a Andrea Pirlo, quien ha perdido el rumbo del equipo de Turín.

La Juve se adelantó en la final de la Coppa Italia, pero el Atalanta empató antes de finalizar el primer tiempo, y cuando el partido estaba en un escenario complejo, apareció el gol salvador de Cheisa, un jugador que hasta el semestre pasado era un jugador desconocido por muchos.

¿Quién es Federico Cheisa?

Chiesa nació el 25 de octubre de 1997 en la ciudad de Génova, Italia, y es hijo de Enrico Cheisa, quien jugó como delantero en varios equipos de la Serie A, entre ellos Fiorentina, Lazio, Parma y Sampdoria.

Cuando nació Federico, Enrico jugaba con el Parma (ahí coincidió con Buffon), y de alguna manera el futbol estaba en el destino de Federico, quien creció durante la época en la que Kaká manejaba los hilos del Milán y con el que ganó el Balón de Oro, por lo que el brasileño se convirtió en su primer ídolo. “Mi primer ídolo fue Kaká”.

Nunca le han gustado las comparaciones con su padre y aclara que aunque le influyó en el gusto por el futbol, en realidad su padre la aportó poco en cuanto al estilo de juego, pues mientras que Enrico era un delantero centro, Federico juega más pegado a las bandas, como extremo.

“Mi padre era excelente, pero no pude tomar nada de él porque jugamos en posiciones diferentes y hemos tenido caminos muy distintos. Creo que somos jugadores muy diferentes. Él jugaba más arriba y yo siempre he sido más extremo, así que no tenemos mucho en común”, dijo, de acuerdo con Invictos.

Hecho en la cantera de la Fiorentina

Entre 1999 y 2002, Enrico Cheisa jugó para la Fiorentina. Cuando el delantero se fue del equipo viola rumbo a la Lazio, Federico apenas iba a cumplir cinco años. Tuvieron que pasar 14 años para que un Chiesa volviera a jugar en la Serie A.

Federico debutó a los 19 años de edad con la Fiorentina, equipo con el que se formó y desde entonces llamó la atención de la Selección de Italia, con la que ya ha disputado 21 partidos.

Pirlo le echó e ojo en su primer año con la Juventus, por lo que pidió al joven italiano como refuerzo y después de haber disputado los primeros tres partidos de la temporada 2020-21 con la Fiorentina.

En su primera campaña en Turín, Cheisa suma 11 goles y está a sólo uno de empatar su mejor campaña goleadora, que fue la 2018-19, en la que consiguió 12 tantos.