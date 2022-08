¿Llega uno más? La mexicana Fernanda Contreras ha regresado al tenis mexicano a los torneos internacionales más importantes. Lo hizo en Roland Garros, en Wimbledon y ahora busca clasificar por primera vez al cuadro principal del US Open.

Originaria de San Luis Potosí, es la número 138 del ranking de la WTA y ya consiguió uno de tres triunfos para avanzar. Contreras se graduó como ingeniera mecánica en la Universidad de Vanderbilt y es una apasionada de la escritura.

Ahora, Fernanda Contreras necesita todo nuestro apoyo para seguir avanzando en el US Open y poner el nombre de México todavía más en alto. Así que sin más preámbulo, te contamos qué necesita para cerrar la temporada con un gran resultado en Nueva York.

Instagram: Fernanda Contreras

Así le ha ido a Fernanda Contreras en la qualy del US Open

La primera prueba fue ante la española Andrea Lázaro García y Fernanda Contreras dio un nuevo golpe de autoridad. Con marcador de 6-1, 3-6 y 6-1, la potosina consiguió una de las victorias que necesita para apuntarse su tercera participación en Grand Slam este año.

Últimamente se está haciendo costumbre escuchar el grito de “Viva México” en las canchas de tenis y esta vez no fue la excepción. Cuando Fernanda Contreras cerró el duelo, sacó la adrenalina demostrando el orgullo que siente por su país.

Su siguiente rival será la rumana Ana Bogdan; esta tampoco será un ‘flancito’, pues se trata de la exnúmero dos del mundo juvenil. El horario del partido todavía está por confirmarse, pero sí tenemos claro que será el jueves 25 de agosto.

Y hay que agregar que Fernanda Contreras no es la única mexicana con posibilidades de meterse al US Open. Renata Zarazúa jugará la qualy este miércoles 24 de agosto, no antes de las 11:20 horas del centro de México. Su rival será la estadounidense Ashlyn Krueger.

Foto: Reuters