La Selección de Argentina al fin se reencontró con la Copa del Mundo tras conquistar el Mundial de Qatar 2022, en el cual Lionel Messi dejó una huella imborrable a lo largo del torneo, y la imagen que se recordará para siempre en esta edición es precisamente la de él besando la copa.

Argentina completa se olvidó de todos sus problemas, entre ellos de la inflación. Millones de aficionados escaparon de la realidad para unirse en festejos multitudinarios en diferentes puntos, pero el principal en el Obelisco.

Messi y el beso que tanto soñó

Sin embargo, algunos jugadores mancharon este júbilo, tal vez porque fueron desbordados por el júbilo, sin embargo quedaron ellos mismos al descubierto tras compartir grabaciones entre ellos mismos, y tal vez sea parte de las celebraciones de cada día en los vestidores, pero de pronto dejan una sensación de “chale”.

De Argentina y sus festejos ya se había hablado desde el partido en los Cuartos de Final contra Países Bajos, tras las burlas de los sudamericanos cuando vencieron en la tanda de penales, que argumentaron que también los neerlandeses entraron a ese juego, y quien se lleva, se aguanta.

Dibu Martínez, del gesto con el trofeo al minuto de silencio por Mbappé

Emiliano Martínez, el portero de Argentina, no dejó muy buena imagen después de recibir el trofeo al mejor portero del Mundial, el cual lo tiene bien merecido, sin embargo, le restó importancia a su momento de gloria cuando se colocó el ‘Guante de Oro’ por el abdomen bajo en referencia de los genitales.

En los vestidores, los jugadores festejaron con cánticos y en uno de ellos pidieron “un minuto de silencio” por Mbappé, “que ya está muerto”. Sabemos que en Argentina se acostumbran esos cánticos, sin embargo, la expresión contrasta con todo con un gesto del propio portero con el francés, en lo que parecería un acto para animar al francés.

Agüero contra Camavinga

Sergio ‘Kun’ Agüero fue invitado a los festejos en los vestidores y desde ahí realizó una transmisión en vivo, en la cual el propio ‘Kun’ mencionó de manera despectiva a Eduardo Camavinga.

“Para Camavinga, para el cara de pinga ese”, dijo el exdelantero quien pudo cargar la Copa del Mundo.

El Kun Agüero se acaba de reír de Camavinga en un directo delante de medio millón de personas… pic.twitter.com/Tka2FAddDy December 18, 2022

La dedicatoria de Rodrigo de Paul

Otro de los jugadores que hizo una transmisión en vivo fue Nicolás Otamendi, quien festejó al lado de Rodrigo de Paul, quien tal vez inspirado en frases de Diego Armando Maradona, dirigió un mensaje a sus críticos.

“Esto es para la eternidad, y todos los que dudaron, chúpenme bien la pija, me tiraron de todos lados y no me voltearon, chúpenme todos la pija”, dijo.