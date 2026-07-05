Lo que necesitas saber: El delantero Folarin Balogun fue expulsado en el partido de EU contra Bosnia.

¿Le estarán ayudando al anfitrión? La FIFA anunció este domingo 5 de julio que le ha retirado la tarjeta roja que se le puso al jugador Folarin Balogun en la victoria de 2-0 en los dieciseisavos de final en la Copa del Mundo.

La decisión tomada permite que el delantero estrella de los Estados Unidos —con tres tantos— esté disponible para que el técnico Mauricio Pochettino pueda alinearlo en los octavos de final que se van a jugar este próximo lunes ante los ‘Diablos Rojos’.

Foto: MexSport

FIFA retira tarjeta roja al delantero de EU

Como ya se mencionó, en el encuentro de los dieciseisavos de final entre Estados Unidos y Bosnia, el delantero del país de las barras y las estrellas fue expulsado por un fuerte pisotón al bosnio Tarik Muharemovic.

Y el día de hoy, la FIFA informó que dicha tarjeta roja quedaba suspendida, dejando así disponible al jugador para los octavos de final ante Bélgica.

“Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión será revocada y la sanción se aplicará, sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción”, informó la FIFA.

Y aquí viene lo bueno, porque esta noticia cae después de que el presidente Donald Trump llamara a Infantino para que revisara la tarjeta roja colocada al delantero.

En cuanto se comunicó la decisión, el presidente republicano celebró la decisión tomada por el presidente de la FIFA.

“Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia”, compartió Trump en Truth Social.

Fotografía @fifamedia vía X

Pero esta decisión no le gustó a la Federación de Bélgica

La Selección de Bélgica se mostró asombrada de la decisión de retirarle la tarjeta roja al delantero Folarin Balogun y de que podrá jugar el día de mañana en la ciudad de Seattle.

“La decisión contradice directamente las disposiciones del Reglamento de la Competición”, los Diablos Rojos tachan esta decisión y argumentan que no descartan presentar un recurso ante la decisión tomada por la FIFA.

La Federación de Bélgica argumenta que el código disciplinario de la FIFA establece claramente que una expulsión (tarjeta roja) conlleva la suspensión del partido siguiente del equipo.

Por eso el asombro por parte de la Selección de los Diablos Rojos.