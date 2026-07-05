Lo que necesitas saber: Noruega clasifica por primera vez a cuartos de final del Mundial 2026 y espera a México o Inglaterra en Miami

Si México vence a Inglaterra, ya tiene rival esperándolo en los cuartos de final. Haaland apareció justo cuando se le necesitaba y mandó a Brasil a su casa, por lo que Noruega sería el rival en la siguiente ronda.

Foto: Mexsport

Noruega elimina a Brasil del Mundial 2026 con doblete de Haaland

Fue un partido muy parejo, donde ambos equipos tuvieron sus oportunidades. Pero minutos después de que Endrick desperdició la más clara para Brasil, Erling Haaland no perdonó.

El androide anduvo muy discreto todo el juego, pero sabemos que solo necesita una y eso pasó. Un centro perfecto fue suficiente para que Haaland ganara la posición, rematara perfecto y venciera a un Allison que había estado imbatible.

Brasil hizo el intento de empatar y medio preocupó a los vikingos, pero el mismo Haaland acabó con toda esperanza con un disparo letal al rincón del arco. Recibió fuera del área, se dio tiempo para perfilar, y activó su robótica pierna para sacar un tiro que ni Allison ni nadie hubiera podido detener.

El descuento llegó gracias al talento de Neymar, quien cobró como maestro un penal en la compensación y se lo fue a cantar al arquero noruego. Pero eso queda solo en la anécdota, pues Brasil se va a casa.

Brasil firma su peor participación en un Mundial desde 1966, y Noruega la mejor de su historia

No es poca cosa hablar de la eliminación de Brasil en octavos de final del Mundial 2026, pues con eso podemos decir que es la peor participación de la Verdeamarela en una Copa del Mundo desde Inglaterra 1966.

Pasa que Brasil no quedaba fuera en octavos desde Italia 90 , pero en ese Mundial consiguieron tres triunfos en la fase de grupos, algo que no pudieron hacer en este Mundial 2026. Por eso debemos remontarnos hasta 1966, cuando ni siquiera superaron la fase de grupos, para encontrar una peor participación que la de este año.

Otro dato increíble, es que el penal de Bruno Guimarães es el primero que falla Brasil en un Mundial (sin contar tandas de penales) desde que Zico falló ante Francia en 1986.

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En contraparte, Noruega puede presumir ya su mejor actuación en un Mundial, pues siempre habían quedado como máximo en octavos de final. Es la primera vez que están entre las mejores ocho selecciones del planeta.

Haaland elimina a Brasil del Mundial 2026 / Foto: Mexsport

Haaland y Noruega podrían ser rival de México en cuartos de final del Mundial 2026

La llave no miente y, si la Selección Mexicana consigue la hazaña de superar a Inglaterra, entonces Noruega los espera para jugar los cuartos de final.

Y ese partido ya no se jugará en México, donde el Tricolor ha sabido sacarle provecho a la ventaja de jugar en casa, tanto por la afición llenando los estadios, como por las condiciones de altura, clima y demás.

México jugaría contra Noruega esos cuartos de final en Miami, el sábado 11 de julio a las 15:00 horas. ¿Y si sí llegamos a ese sexto partido y nos toca contra Haaland?