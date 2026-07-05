Lo que necesitas saber: Durante los últimos festejos, varias personas e incluso algunos creadores de contenido compartieron que sufrieron este tipo de reacciones tras recibir espuma directamente en el rostro.

Con los recientes festejos por los partidos de México nos hemos dado cuenta de algo y es que esta celebración no es nada sin aventar espuma a diestra y siniestra.

Y sí, puede ser muy divertido si te ha tocado vivirlo, pero ojito porque, aunque parezca un simple juego, este producto también puede traer algunos problemas de salud.

Y es que más de uno ha jugado con espuma en fiestas o celebraciones. Sin embargo, esta espuma en aerosol no está diseñada para estar en contacto con nuestra cara y mucho menos con nuestros ojos.

¿Por qué la espuma no debería llegar a tu cara?

La espuma contiene surfactantes, que son sustancias similares a los detergentes encargadas de formar la espuma, además de propilenglicol, fragancias y conservadores. Cuando estos ingredientes entran en contacto con los ojos pueden provocar irritación, ardor, lagrimeo, visión borrosa e incluso conjuntivitis química.

Pero los ingredientes no son el único problema. Si alguien te rocía la espuma muy de cerca también existe otro riesgo, ya que la presión con la que sale el aerosol puede provocar lesiones en la córnea y aumentar el daño ocasionado por las propias sustancias del producto.

Otro factor a tomar en cuenta es la piel. Si tienes piel sensible, la espuma puede provocar irritación o incluso una reacción alérgica, causando enrojecimiento, comezón o inflamación alrededor de los ojos y en otras zonas del rostro.

Además, los especialistas recomiendan evitar inhalar el producto, ya que también puede irritar las vías respiratorias, sobre todo en personas que padecen asma o algún otro problema respiratorio.

Pero… ¿qué puedes hacer si te cae espuma en los ojos?

Si durante los festejos la espuma entra en contacto con tus ojos, los especialistas recomiendan no frotarlos y enjuagarlos inmediatamente con abundante agua durante varios minutos.

Si después del lavado continúan el dolor, el enrojecimiento, la inflamación o la visión borrosa, lo mejor es acudir con un oftalmólogo o a un servicio de urgencias para recibir atención médica.

Durante los últimos festejos, varias personas e incluso algunos creadores de contenido compartieron que sufrieron este tipo de reacciones tras recibir espuma directamente en el rostro.

Así que, si piensas acudir a alguna celebración, cuídate, porque ser responsable no significa dejar de disfrutar el festejo, sino hacerlo sin poner en riesgo tu salud.