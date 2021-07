Flora Duffy consiguió la primera medalla olímpica de oro en la historia de Bermudas

¡Emoción a tope! El triatlón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 nos regaló grandes momentos, entre ellos uno histórico: Flora Duffy ganó la competencia femenil y con ello, consiguió la primera medalla de oro en la historia de Bermudas.

Con ello, Bermudas se convirtió en el país menos poblado de la historia en conquistar una presea dorada. Con apenas 67 mil habitantes, suele acudir a las justas con delegaciones pequeñas, por lo que sus posibilidades también se reducen.

Sin embargo, dicen por ahí que en el deporte nada está escrito y lo comprobamos una vez más. En una hora, 55 minutos y 36 segundos, Flora Duffy completó la competencia que incluye natación, ciclismo y carrera a pie. El podio lo completaron la británica Georgia Taylor-Brown y la estadounidense Katie Zaferes.

A pesar de lo que representa este triunfo para la deportista de 33 años de edad y todo su país, no es la primera medalla que presumen en Juegos Olímpicos. La única que Bermudas ostenta en todas las ediciones del evento cayó en Montreal 1976, gracias al boxeador Clarence Hill que adjudicó el bronce.

Estos son los cuartos Juegos Olímpicos de la bermudeña, quien presume un increíble ascenso: En Beijing 2008 no tuvo registro, en Londres 2012 terminó en la posición 45, en Río 2016 ocupó la octava posición y en Tokio 2020 finalmente llegó a las medallas.

Golden glory!

Flora Duffy wins the women’s #Triathlon – it’s #BER‘s first ever Olympic gold!@WorldTriathlon pic.twitter.com/stRcyD1uoo

— Olympics (@Olympics) July 26, 2021