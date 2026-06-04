Lo que necesitas saber: El día del partido amistoso entre México contra Portugal en el Estadio Banorte, Vlocke Negro asistió al bajo puente del estadio para pintar una publicidad en el que salían dos jugadores de la selección mexicana.

Para nada es una novedad que en murales publicitarios relacionados con el Mundial 2026 algunas personas realicen pintas a modo de protestas… pero estas últimas semanas se ha viralizado en redes sociales ‘Vlocke Negro’.

Intervención artística en México contra el Mundial // Instagram: @vlocke_negro

¿Qué es Vlocke Negro?

Con la llegada del Mundial 2026, muchos artistas mexicanos han intervenido murales publicitarios para demostrar los problemas que existen en el país. Pero hay uno en específico que se ha robado los reflectores: Vlocke Negro.

Eso sí, mucho ojo con confundirlo con el famoso “bloque negro” de las manifestaciones. A diferencia de ese grupo, Vlocke Negro es el nombre artístico de una sola persona que usa el grafiti y el muralismo como forma de protesta.

Aunque no se sabe su identidad, en entrevista para El País, reveló que es originario de Ciudad Nezahualcóyotl, estudió Ciencias Políticas en la UNAM y comenzó su carrera artística en 2004.

“Venir de Neza impide que venda mi manera de hacer arte. Al estudiar en una escuela pública y tener un origen migrante, se me complica no tener los pies en la tierra”, explicó en la entrevista.

Intervención artística en México contra el Mundial // Instagram: @vlocke_negro

¿Por qué ha hecho tanto ruido en redes?

Ahora bien, aunque su arte y forma de protesta viene desde hace algunos años en diversos movimientos sociales. Aunque su protesta contra el Mundial es lo que lo ha hecho viral.

Mediante su cuenta de Instagram (@vlocke_negro), el artista mexicano ha compartido fotografías de diferentes murales publicitarios que ha transformado a su manera.

Y seguramente ya haz visto sus intervenciones. El día del partido amistoso entre México contra Portugal en el Estadio Banorte, el artista asistió al bajo puente del estadio para pintar una publicidad en el que salían dos jugadores de la selección mexicana.