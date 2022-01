Revelan fotos de Novak Djokovic en público cuando dio positivo a COVID-19

Cada vez falta menos para el arranque del Australian Open, pero la polémica no suelta al torneo ni a Novak Djokovic ante su negativa a vacunarse contra el COVID. El tenista serbio se mantiene en un hotel de Australia mientras espera una resolución sobre su caso, que comenzó con una exención médica y cambió por completo a una posible deportación.

Durante las últimas horas se dio a conocer que esto habría sido provocado por un error de Tennis Australia. Pero mientras son peras o manzanas, el número uno del mundo según la ATP está a la espera de alguna resolución mientras las autoridades locales le niegan privilegios a los que normalmente está acostumbrado.

Según The Sun, Novak Djokovic habría solicitado un chef personal y acceso a una cancha de tenis para entrenar antes de su audiencia del lunes de 10 enero. La decisión fue rechazar ambas peticiones y el jugador tendrá que mantenerse con el alimento sin gluten que recibe en el hotel de inmigración. Por su parte, los fans serbios en Australia siguen afuera del inmueble mostrando su apoyo.

Y para seguir con la polémica, ahora se cree que Djokovic asistió a diferentes eventos contagiado de coronavirus.

Serbian fans are not stopping. Singing a patriotic song "Tamo daleko" in front of the hotel where #Djokovic is at. pic.twitter.com/tt3CQlkIXL

— Saša Ozmo (@ozmo_sasa) January 8, 2022