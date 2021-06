Frances Tiafoe, el niño que dormía en bodegas y se convirtió en una promesa internacional del tenis

La nueva generación del tenis masculino cuenta con figuras que han jugado durante toda su vida. Al mismo tiempo, presume a otros jugadores como el estadounidense Frances Tiafoe, quien construyó su carrera desde cero, mientras vivía en las bodegas de un complejo tenístico.

Como número 57 en el ranking de la ATP, compite en Wimbledon con la intención de superar por primera vez los cuartos de final de un Grand Slam. Dio el primer paso al eliminar a Stefanos Tsitsipas y enfrentará a Vasek Pospisil en segunda ronda.

El norteamericano suele llamar la atención por sus efusivos festejos, en los que suele quitarse la camiseta y mostrar sus músculos. Sin embargo, eso no necesariamente indica que quiere llamar la atención, sino que en verdad celebra cada uno de sus logros luego de haber tenido una infancia complicada.

Infancia cerca del tenis, pero lejos de la cancha

Frances Sr, padre del tenista, emigró a Estados Unidos procedente de Sierra Leona donde trabajaba en minas de diamantes. Su esposa Alphina prácticamente tuvo suerte cuando recibió la famosa tarjeta verde, pues la recibió en la lotería que las asigna al azar a un número de personas muy reducido.

Dos años después la pareja vio nacer a sus gemelos Franklin y Frances Tiafoe; casi a la par, él encontró trabajo en una empresa que se encargó de construir un complejo tenístico que se convirtió en casa de la pequeña familia. Los niños dormían en las tablas que colocaban en una oficina y durante el día veían a otros pequeños practicar.

A mediados de 2020, la argelina Ines Ibbou generó controversia con un video dedicado al austriaco Dominic Thiem. En él, criticó la decisión de su colega al negarse a apoyar a otros tenistas económicamente, luego de que se vieran afectados por el impacto de la pandemia.

A través de su propia historia, la jugadora de 22 años de edad explicó que el tenis es un deporte con diferencias muy evidentes: algunos nacen con las oportunidades aseguradas, mientras otros pasan por situaciones muy complicadas para cumplir sus sueños. Lo mismo le ocurrió a Frances Tiafoe, quien nunca se sintió inferior por tener menos privilegios que otros niños.

“Nunca me sentí molesto porque siempre hay que agradecer lo que uno tiene. Mi papá me decía: ‘Tú puedes reír al último. Tu tienes una gran oportunidad, los demás tienen choferes, pero nacieron con ellos, tú puedes merecer los tuyos’. Tiene sentido. Nací en una familia pobre, pero buena. Estoy bien y haré algo grande“, contó en entrevista con The Guardian.

Misha Kouznetsov, el gran impulsor de Frances Tiafoe

Los gemelos Tiafoe se acercaron a la raqueta desde que tenían 3 años de edad en el Junior Tennis Champions Center que fue su hogar durante mucho tiempo. Eventualmente, fueron aceptados en la academia y Frances comenzó a trabajar con el entrenador Misha Kouznetsov el 23 de octubre de 2006.

A pesar de que su madre quería que asistiera a la universidad y se dedicara por completo a los estudios, Frances Tiafoe tenía otros planes. Cuando tenía 15 años se convirtió en el campeón más joven en la historia del Orange Bowl (Roger Federer lo consiguió con 17) y poco a poco se acercó al profesionalismo.

El resto es historia, pues a los 23 años está consolidado como una de las promesas más sólidas del deporte blanco. Y si bien no ha conquistado títulos de Grand Slam, intentará llegar a sus primeras semifinales en Wimbledon 2021.