¡No Totti, no party! Checa los cuatro golazos de Totti con su equipo de Fut 8

Si eres pambolero, seguramente has escuchado una regla no escrita que dice “el balón siempre al 10”. Y cuando ese número 10 se llama Francesco Totti, es pecado no pasarle el balón, aunque el italiano tenga 45 años, y para muestra los cuatro goles que convirtió con su equipo de futbol 8, en Italia.

Totti se retiró profesionalmente con la Roma, el equipo de sus amores, en 2017, pero en realidad nunca dejó el futbol y si aún se mantiene en forma es en parte gracias a que se mantiene activo con su equipo, el Totti Sporting Club, que es el equipo de futbol de todo un complejo, propiedad de la leyenda de la Roma.

Los cuatro goles de Totti

El equipo de futbol fue creado en 2019 y compite en la Lega Calcio 8, y cada vez que hay oportunidad, la leyenda forma parte del equipo como jugador, y ha dejado claro que la calidad, y sobre todo la potencia, siguen intactas.

Totti rescató a su equipo cuando éste perdía 5-1 al marcar cuatro goles de la misma manufactura, de modo que todos parecen repeticiones. El Campeón del Mundo en Alemania 2006 aprovechó cuatro balones fuera del y los mandó directo al ángulo, todos con pierna derecha.

Imaginate tener a Francesco Totti en tu equipo de fútbol 8. Uff.pic.twitter.com/omNn2gsajG — VarskySports (@VarskySports) April 6, 2022

En el equipo de Totti juega Davide Moscardelli, quien se retiró en 2020 con el Pisa. El exdelantero marcó un doblete y de ir perdiendo 4-1, el Totti Sporting Club firmó un empate 6-6.

¿Qué hay de su equipo de futbol?

En la Lega Calcio 8 compiten 22 equipos, entre los cuales se encuentran Roma y Lazio, de modo que este torneo realmente es competitivo. Con todo y Totti y Moscardelli, el equipo se encuentra a la mitad de la tabla general.

Hasta la jornada 17, Totti era el sexto máximo goleador de la Lega Calcio 8, con 13 goles, mientras que Moscardelli es el líder, con 29 tantos. Los partidos del equipo de Francesco del exjugador son transmitidos en vivo en la cuenta de Facebook, así que si quieres ver a Totti en acción, junto con sus amigos, por acá de dejamos el enlace.