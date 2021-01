La futbolista Madelene Wright fue despedida del Charlton y su solución fue abrir cuenta de Onlyfans

Para llegar al profesionalismo en el mundo del futbol, requieres años de entrenamiento, técnica al jugar y mucha disciplina. No todas las personas tienen el privilegio de jugar futbol y algunos que sí lo logran, desaprovechan sus carreras en fiestas y descontrol, este fue el caso de Madelene Wright despedida del Charlton a sus 22 años de edad.

El Charlton no aguantó más sus indisciplinas fuera del campo, pues la situación actual del equipo no está como para lanzar campanas al vuelo. El equipo se encuentra al fondo de la tabla de la FA Women’s Championship de Inglaterra y desde septiembre no conocen la victoria.

La conducta inapropiada de Madelene Wright llegaron hasta la dirigencia del Charlton. Videos de la delantera aparecieron en redes sociales, primero ingiriendo bebidas alcohólicas mientras conduce un automóvil y segundo inhalando un globo inflado en una fiesta. Estas acciones hicieron que el Charlton diera por terminada su relación laboral con la jugadora.

¿Cuál fue su solución al desempleo?

Después de que su equipo terminara toda relación con la jugadora, la inglesa tomó un modelo de negocio muy fructífero en estos días y aprovechando las redes sociales, decidió abrir su cuenta de Onlyfans. Esta red social es dedicada al contenido exclusivo y muchas veces erótico, que funciona con una suscripción para poder visualizar este material.

Con un mensaje en sus cuentas de redes sociales Madelene, alentó a sus seguidores a dar clic en su biografía, en donde tenía el enlace directo a su cuenta de Onlyfans, en las que recibe a sus usuarios con la leyenda “Cara de ángel y pensamientos de diabólicos“.

Para los interesados en adquirir una suscripción, la membresía para poder tener acceso al contenido que Madelene Wright realiza para esta plataforma de Onlyfans ronda los $33 dólares aproximadamente, más o menos unos $660.62 pesos mexicanos.