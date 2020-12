Nuevamente la plataforma OnlyFans vuelve a estar en el ojo del huracán. Resulta que recientemente la cuenta de Gabi DeMartino, una influencer con más de 3 millones de suscriptores en Youtube, fue dada de baja por violar las políticas de la plataforma al comercializar contenido sexual en donde aparecen menores de edad e incluso, de acuerdo con algunos críticos, pornografía infantil.

La influencia vendió un video casero en el que aparece ella misma, desnuda, pero cuando era niña. El video titulado “No me pondré las panties” fue vendido por 3 dólares, situación que le costó que algunos usuarios reportaran su cuenta e incluso que la denuncian con el FBI y la policía de Pensilvania.

De acuerdo con varios medios, el video de 35 segundos la muestra a ella, de niña, levantándose el vestido para mostrar que estaba completamente desnuda debajo.

A pesar de que al principio la influencer DeMartino, famosa por su parecido con Ariana Grande, se puso a la defensiva ante las críticas, posteriormente lamentó por medio de sus redes sociales no haber pensado que su video tenía contenido sexual.

Afirmó que es un video casero que le encanta compartir con sus amigos y que lo compartió en OnlyFans, donde comparte “cosas como lo haría con mis amigos”.

a childhood video of me on the phone sayin “Nani says put your panties back on” and jumping up and down laughing. I’m sorry I didn’t think that one through. period. a home-video i love to share w my friends & i use my OF as a “finsta” page where i share stuff as i would w friends https://t.co/yEgFCPs9zg

— gabi demartino (@gabcake) December 1, 2020