Lo que necesitas saber: Ya sea que jueguen o solo sean convocados, los futbolistas tendrán que pagar el ISR.

¿Ya vieron que ni los futbolistas extranjeros que jueguen el Mundial 2026 se van a salvar del SAT? Y es que resulta que en la Resolución Miscelánea Fiscal quedó establecido que aquellos jugadores extranjeros tendrán que pagar el ISR por el dinero que obtengan en México.

La cosa va muy en serio, tanto así que tienen hasta el 19 de agosto de 2026 para realizar su pago. Pueden hacerlo por transferencia, en efectivo, tarjeta de crédito o débito, o cheque. De forma personal o designar a alguien para que lo haga.

En el caso de aquellas selecciones que no les toque jugar en México, podrán librarse del ISR. Les va a tocar hablar con sus contadores antes, durante y después del Mundial para evitar broncas con el SAT.

Captura de pantalla

¿Qué dice la Resolución Miscelánea Fiscal sobre los futbolistas extranjeros del Mundial 2026?

En la Resolución Miscelánea Fiscal del 2026 (publicada el 30 de diciembre del 2025), se establece en la Ley de Ingresos de la Federación, que las personas físicas residentes en el extranjero que tengan la calidad de jugadores tendrán que pagar el ISR únicamente por aquellos partidos en los que participen en México ya sea jueguen o solo sean convocados.

“Capítulo 9.4. Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación 2026”.

“Pago de ISR a cargo de las personas físicas residentes en el extranjero que tengan la calidad de jugadores 9.4.4. Para los efectos de la regla 9.4.3., fracción IV, se considerará que la fuente de riqueza de los ingresos obtenidos por los jugadores se encuentra en territorio nacional únicamente en la proporción que represente la cantidad de Partidos que tengan lugar en México en los que participe o sea convocado el jugador, respecto de la cantidad de Partidos en los que participe o sea convocado el jugador durante la Competencia”.

Fotografía fifa.com

Y ojo, el pago del ISR aplica solo sobre los bonos que reciban los jugadores. Por ejemplo, el que se otorga solo por participar en el Mundial 2026 y los premios por clasificar hasta ciertas fases del torneo. No se aplica sobre los sueldos de los jugadores o temas de patrocinio, ni en aquellos partidos que se jueguen en Estados Unidos y Canadá.

Por lo que será una parte proporcional y no al 100%. Una vez que los jugadores o su contadores hayan calculado el porcentaje correspondiente, tendrán que hacer el pago al SAT.

“El jugador o su representante en el país, según corresponda, calculará el ISR que resulte y lo enterará, a más tardar el 19 de agosto de 2026. Tratándose de jugadores que elijan la opción establecida en el artículo 170, quinto párrafo de la Ley del ISR, su representante quedará relevado de otorgar la garantía a que se refiere dicho párrafo“. Explica la Resolución Miscelánea Fiscal.

Imagen @FIFAWorldCup

¿Qué es la Resolución Miscelánea Fiscal?

Y por si se lo preguntan, ¿Qué es la Resolución Miscelánea Fiscal? Es un conjunto de ‘reglas’ que el SAT publica cada año con la intención de facilitar el pago de los impuestos y aclarar los casos ‘extraordinarios’ en los que ciertas personas tienen que cumplir con las leyes fiscales, por ejemplo, el Mundial 2026.

No se trata de una especie de ley que se va modificando de forma anual; digamos que se parece más a un manual.