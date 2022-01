La lista con los ganadores y las ganadoras del premio The Best FIFA

Durante cinco años, el Balón de Oro se convirtió en el máximo premio individual en el mundo del futbol, cuando France Fooball y FIFA se fusionaron y en conjunto entregaron el reconocimiento, sin embargo, el acuerdo se rompió después de la edición del 2015 y tanto la revista francesa como el organismo que rige al balompié, tomaron rumbos distintos y éste último creó su propio galardón: The Best.

El premio The Best se otorga a la mejor y al mejor futbolista del año a través de una serie votaciones en la que intervienen aficionados, periodistas, futbolistas y entrenadores, y se celebra año con año desde 2016 durante la gala anual de la FIFA.

Ganadores y ganadoras del premio The Best

El máximo ganador del The Best es Cristiano Ronaldo, quien obtuvo el premio en la edición del 2016 y 2017 y desde entonces, el galardón ha tenido diferentes dueños, como ha sucedido en la categoría femenil.

En cuanto a clubes, Real Madrid es el que más veces ha sido representado con tres ocasiones consecutivas. En la categoría femenil no hay un club dominante, pero sí la nacionalidad estadounidense.

Ganadores de The Best

2016: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 🇵🇹

2017: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 🇵🇹

2018: Luka Modric (Real Madrid) 🇭🇷

2019: Lionel Messi (Barcelona) 🇦🇷

2020: Robert Lewandowski (Bayern Munich) 🇵🇱

2021:

Ganadoras de The Best

2016: Carli Lloyd (Houston Dash) 🇺🇸

2017: Lieke Mertens (Rosengard) 🇳🇱

2018: Marta Viera (Orlando Pride) 🇧🇷

2019: Megan Rapinoe (Seattle Reign) 🇺🇸

2020: Lucy Bronze (Lyon) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

2021:

Balón de Oro vs The Best

Tanto FIFA como France Football coincidieron en sus ganadores en cuatro ediciones consecutivas en la categoría varonil, luego de premiar a Cristiano Ronaldo en 2016 y 2017, para después entregar el premio a Luka Modric y Lionel Messi en 2018 y 2019, respectivamente.

En 2020, France Football no entregó el premio después de que varias ligas suspendieran o dieran por terminado su torneo antes de tiempo por la pandemia de COVID. En 2021, el ganador del Balón de Oro fue Messi ¿será que se repite el premio para el argentino en The Best?

En la categoría femenil, fue hasta 2018 cuando formalmente France Football creó el Balón de Oro Femenil y sólo en 2019 coincidieron con el premio a la estadounidense Megan Rapinoe.