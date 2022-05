Orgullo mexicano: ¡Giuliana Olmos es campeona de dobles del Abierto de Madrid!

La mexicana Giuliana Olmos y la canadiense Gabriela Dabrowski se coronaron campeonas de dobles en el Abierto de Madrid. Se impusieron a la dupla conformada por Desirae Krawczyk de Estados Unidos y Demi Schuurs de Países Bajos por 7-6 (7-1), 5-7 y 10-7.

El partido no fue nada sencillo para Giuliana Olmos y Dabrowski. A pesar de que se impusieron en el primer set, las rivales recuperaron hasta igualar condiciones en el partido. Una vez en el tercer set, apareció el mejor nivel de las ahora campeonas.

Este es el cuarto título de Olmos en la WTA. Los dos primeros llegaron de la mano de quien hoy fue su rival, Krawczyk, en Nottingham 2019 y luego en el Abierto Mexicano de Tenis en la edición de 2020. Ya en 2021, ganó el Premier Mandatory de Roma junto a la canadiense Sharon Fichman.

Es importante resaltar que Giuliana Olmos vive uno de los mejores momentos de su carrera. La mexicana se ubica en el lugar 20 del ranking de dobles de la WTA y podría escalar posiciones de la mano de Dabrowski. La canadiense es la número 9 del mundo y aspira a meterse al Top 5.

El amor de Giuliana Olmos por Madrid y su arcilla

Giuliana Olmos no pudo ocultar la emoción que representa este título y al terminar el partido, también agradeció a la gente del Abierto de Madrid por la organización. Eso sí, la mexicana tiene un cariño muy grande por esta ciudad y su gastronomía.

“Me siento contenta con lo que obtuvimos, el mérito es de las dos. Fue un partido difícil, pero salimos adelante. Muchas gracias por venir a vernos jugar, es uno de los estadios más bonitos. Me encanta comer aquí, el jamón ibérico y el pan; desayuno, como y ceno lo mismo. Muchas gracias al torneo y nos vemos el próximo año“.

Pero eso no es todo, porque Giuliana Olmos ya había declarado su amor por Madrid días antes.

“Hubo una temporada en la que no gané ningún partido en arcilla. Me propuse ganar al menos uno y el año pasado lo logré, me sentí cómoda y me fue muy bien. Creo que por fin aprendí a jugar en esta superficie. En Madrid las canchas están increíbles, tienen la mejor tierra batida de todos los torneos. No sé que tiene, pero me encanta jugar aquí“, declaró en entrevista para ABC antes de la final.

