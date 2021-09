La goleada del Bayern, la caída del Chelsea ante Juventus y todos los goles en la Champions

Una verdadera pesadilla es la que está viviendo el Barcelona. Dos partidos en esta Champions League y ambos perdidos, actualmente son el último equipo de grupo y están eliminados de toda competencia europea. Esto comprueba que les pesa la vida sin Lio Messi.

Puede que en La Liga hayan ganado y hasta goleado, pero en la Champions League es una historia completamente diferente. Koeman no encuentra el camino para llevar al Barcelona a buen puerto o ya aunque sea a sacar algún punto en este torneo.

En los partidos mañaneros, el Atalanta hizo valer la localía y con un gol de Matteo Pessina vencieron por la mínima al Young Boys. El Zenit de San Petersburgo se dio un festín a costa del Malmo de Suecia, pues ganaron, gustaron y golearon.

Lewandowski se erigió como figura de la jornada de Champions League, pues hizo un doblete y está a la caza del liderato de goleo que tiene Sebastien Haller. El polaco tiene 4 goles, mientras que el jugador del Ajax tiene cinco anotaciones.

Los partidos de la segunda jornada de Champions League

Bayern Munich 5-0 Dinamo de Kiev

Apareció Robert Lewandowski y fue con el sello de la casa, desde los 11 pasos y con mucha seguridad. El culpable fue Sergiy Sydorchuk, quien metió la mano en una jugada a balón parado y el árbitro italiano no dudó en marcar la pena máxima.

El hambre de Robert Lewandowski por hacer goles parece que no se acabará nunca y es que hizo su doblete en el partido antes de la media hora de encuentro. Pocos saben aprovechar los huecos como lo hace el polaco y en una recuperación de balón del Bayern, Thomas Muller vio sólo al delantero y lo dejó frente al portero y sin marca defensiva para que definiera al poste del arquero.

Por si le faltaba algo al partido redondo que hizo el Bayern Munich, era que sus atacantes encontraran el gol y así fue. Serge Gnabry hizo el tres por cero, después de un gran pase de Leroy Sane. Una victoria que los coloca como líderes de grupo.

Ya déjenlo que ya está muerto, le gritaban los aficionados del Bayern Munich a su equipo y es que, con un tres a cero, ya era un baile, pero los alemanes querían más. Leroy Sane hizo el cuarto gol. Porque no hay quinto malo, Choupo-Moting hizo el quinto del encuentro.

Benfica 3-0 Barcelona

Un gol de vestidor marcó el partido, pues a pesar de saltar al campo con tres defensores, el Barcelona no pudo evitar que Darwin Nuñez hiciera el gol. Un balón a la banda izquierda fue el que recibió el uruguayo, que con una tibia marca de Eric García, le dio el espacio para centralizar la jugada y sacar un disparo cruzado que Ter Stegen ni vio.

Joao Mario fue uno de los que recientemente llegó al Benfica, su talento está más que comprobado, aunque su regularidad no tanto. Pero ante el Barcelona, demostró que tiene mucho para dar, metió una asistencia para hacer el segundo gol del Benfica. El anotador, Rafa Silva.

El Barcelona no vio la luz, es más ni se acercó poquito. Un penal fue la manera en que el Benfica hizo el tercer gol del partido y la humillación total al Barcelona. Darwin Nuñez con el doblete desde los 11 pasos y una noche para olvidar en el conjunto culé.

Juventus 1-0 Chelsea

Un primer tiempo entretenido que nos dejó un empate sin goles, historia muy diferente el segundo tiempo. Combinación de Federicos para abrir el marcador en la Juventus, Bernardeschi recibió el balón cerca del área por la banda izquierda y respetó el movimiento al espacio que hizo Chiesa, quien sacó un zurdazo que venció a Mendy.

Manchester United 2-1 Villarreal

Para sorpresa de propios y extraños, el Villarreal no va goleando al Manchester United porque existe David de Gea, porque si no, esto sería un escándalo. El arquero español no puede detener todos los disparos y el premio a la insistencia del ‘Submarino Amarillo’ llegó gracias a Paco Alcacer.

El Manchester con el resultado en contra, buscó, buscó y buscó el empate hasta que lo encontró. Un auténtico golazo de Alex Telles, tal vez por el que menos se pensaba. Un pase Bruno Fernandes afuera del área, el lateral prendió el balón con la izquierda, un disparo cruzado que venció a Rulli.

¿Quién más para rescatar al Man United? Pues Cristiano Ronaldo y apareció al minuto 95 para que los ‘Red Devils’ remontaran el marcador en uno de sus peores partidos. Se tenía que decir y se dijo. Pero los goles son amores y CR7 es un eterno enamorado del gol.

Red Bull Salzburg 2-1 Lille

La juventud se hizo presente para el Salzburgo, el alemán Karim Adeyemi marcó el tanto que abrió el marcador desde los 11 pasos. El cobro fue perfecto, aunque el portero Grbic adivinó el lanzamiento, poco pudo hacer para evitar el gol.

Si algo funciona, hay que repetirlo y el entrenador Jaissle del Salzburgo lo sabe. Un nuevo penal para el equipo austriaco en el segundo tiempo y si Karim Adeyemi no falló, pues en la segunda pena máxima tampoco lo haría para su doblete.

Lille nunca dejó de luchar y encontró el cofre al final del arcoíris, pues Buray Yilmaz, el eterno turco del conjunto francés acortó el marcador para hacerlo más decoroso para su equipo.

Wolfsburg 1-1 Sevilla

El Sevilla lo está pasando mal en Alemania, no hablamos del rendimiento en la cancha, porque en ese rubro ha sido superior. De cara a portería, el conjunto español no salió con la puntería fina, pero el Wolfsburg sí y el suizo Renato Steffen hizo el 1-0.

Casi de último minuto, el Sevilla rescata un empate de Alemania. El rubio eterno del conjunto, Ivan Rakitic fue el encargado de cobrar la pena máxima y no fallaría para sacar un punto de una visita complicada contra el Wolfsburg.