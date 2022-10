Los hermanos Ricardo y Pedro Rodríguez estarán presentes en el Gran Premio de México del 2022, pues el ganador de la pole position de esta edición, obtendrá una réplica del casco de los pilotos que hicieron historia para el automovilismo mexicano, por lo cual este es un motivo más que para Checo se rife desde la sesión de calificación.

A través de un comunicado, la organización del Gran Premio de México informó que el ganador de la sesión del sábado 29 de octubre, obtendrá no sólo uno, si no dos cascos, para honrar a cada uno de los hermanos mexicanos.

Cascos de leyendas, una tradición naciente en el GP de México

En 2021, Valtteri Bottas se llevó la pole position y obtuvo un casco de la leyenda argentina, Juan Manuel Fangio. El casco del 2021 fue elaborado por la Fundación Fangio, que ahora se dio a la tarea de elaborar las réplicas de los hermanos Rodríguez.

Sopitas.com

“Se tratan de réplicas certificadas de los aditamentos de seguridad que utilizaron los mexicanos en su paso por la categoría, justo en el 60 aniversario del primer México GP en la Ciudad de México”, indica el comunicado.

Ricardo Rodríguez fue piloto de la escudería de Ferrari en Fórmula 1 y hasta ahora es el volante más joven del equipo italiano en participar en un Gran Premio; lo hizo en 1961, en el Gran Premio de Italia, con 19 años de edad. En tanto, Pedro fue por mucho tiempo el mejor piloto mexicano de la máxima categoría al conquistar dos Grandes Premios.

“Es un gran honor colaborar de nuevo con la Fundación Fangio para ofrecer un regalo invaluable para el ganador de la Pole Position de nuestro evento”, dijo Federico González Compeán, Director General del Gran Premio de México.

GP de México

“Los Hermanos Rodríguez son un referente del automovilismo no sólo mexicano, sino latinoamericano y en todo el mundo. Estoy seguro de que así como Valtteri se mostró honrado por recibir la réplica de Fangio, el ganador de la pole de 2022 lo estará con los dos cascos y justo en el aniversario luctuoso número 60 de Ricardo y de las seis décadas de la llegada de la F1 a nuestro país”, agregó.

La maldición de la pole position en México

Si bien obtener los dos cascos de los hermanos Rodríguez es un buen plus, no necesariamente significa que hay grandes opciones de ganar la carrera, de acuerdo con los antecedentes recientes, pues desde 2017, el ganador de la pole no nana la carrera.

Año: Pole Position- Ganador del GP

2021: Valtteri Botrtas – Max Verstappen

2020: No se disputó

2019: Max Verstappen- Lewis Hamilton

2018: Daniel Ricciardo – Max Verstappen

2017: Sebastian Vettel – Max Verstappen

2016: Lewis Hamilton – Lewis Hamilton

2015: Nico Rosberg – Nico Rosberg