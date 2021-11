¿Quién es Guanyu Zhou, el primer piloto chino que llega a la Fórmula 1?

La temporada 2022 de la Fórmula 1 promete ser espectacular por muchos aspectos y al mismo tiempo será histórica. Guanyu Zhou acompañará a Valtteri Bottas como piloto de Alfa Romeo, lo cual lo convirtió en el primer piloto chino que corre en el Gran Circo.

El asiento que ahora está en sus manos se prestó para dudas y especulaciones durante varias semanas. Finalmente el equipo decidió incorporarlo, por lo que Antonio Giovinazzi saldrá de la parrilla de F1 durante al menos un año.

Por ahora Guanyu Zhou es piloto junior de Alpine y corre en la Fórmula 2; su contrato con la escudería italiana es por un año y representa un sueño hecho realidad: “Es un privilegio tener la oportunidad de comenzar mi carrera en la Fórmula 1 con un equipo icónico. Me espera un desafío muy exigente“, declaró tras el anuncio.

Nacido en Shanghái el 30 de mayo de 1999, Guanyu Zhou es el décimo piloto que se gradúa de la Fórmula 2 a la Fórmula 1. Los últimos tres años de su carrera deportiva transcurrieron en esa categoría, aunque lleva más tiempo compitiendo en Europa.

Zhou llegó al Viejo Continente en 2016 con 17 años para correr en la Fórmula 3; su primer año con Motopark incluyó dos podios y más de 100 puntos. En las siguientes dos temporadas compitió con Prema y en 2018 llegaron sus primeras victorias.

El ascenso a la Fórmula 2 se dio en 2019 con UNI Virtuosi: corrió 24 carreras, consiguió una pole position y cinco podios. Ya en 2020 alcanzó un podio más y firmó con Alpine -en ese momento Renault- como piloto de pruebas.

Acutalmente Guanyu Zhou se mantiene con el equipo británico y podría cerrar el ciclo en la antesala de la F1 con un título. Por ahora lidera el campeonato de pilotos con 257 puntos, 11 podios y cinco poles.

Fuera de la pista es un amante de la moda, aspecto en el que también admira a Lewis Hamilton: “Me gusta la moda desde que era más joven. Siempre escojo primero los zapatos que usaré y luego lo demás. Es genial verla en el paddock, Hamilton acerca la moda a la pista“, explicó a la F1.

We’ll be keeping a close eye on @gyzhou_33‘s footwear in 2022 👟👀#F1 pic.twitter.com/FNeyGSN9ei

— Formula 1 (@F1) November 16, 2021