Haas le dio las ‘gracias’ a Guenther Steiner a inicios del 2024, sin embargo, están muy lejos de librarse uno del otro, por un par de problemitas legales. Primero, Steiner demandó a su ex equipo por un dinero pendiente y luego Haas le contestó otra demanda por violar los derechos de la marca en su libro.

Eso sí, el desempleo no le duro nada a Guenther que agarró jale luego luego, con la Fórmula 1 como columnista y en varias televisoras internacionales como analista.

Demanda de Guenther Steiner contra Haas

Tras ser despedido por Haas, Guenther Steiner fue directo a los tribunales de Estados Unidos, específicamente en Carolina del Norte, ya que el equipo aún no le paga unas comisiones pendientes del 2021, 2022 y 2023.

Steiner aseguró que el equipo sigue vendiendo mercancía con su nombre e imagen, incluso alegó que en su sitio web aún usan sus fotos sin su autorización y sin pagarle los derechos de autor que le corresponden por el uso de su imagen.

En dicha demanda se puede leer lo siguiente: “Haas F1 optó por no renovar el contrato de trabajo del Sr. Steiner. Ese era su derecho. Pero Haas F1 ha hecho lo que no tiene derecho a hacer y se negó a pagar al Sr. Steiner la cantidad adeudada en virtud de su Acuerdo de Empleo”.

“Pero después de años de aceptar los beneficios de la reputación, experiencia y profundas conexiones del Sr. Steiner dentro del deporte, Haas F1 no puede retener al Sr. Steiner los beneficios que se ha ganado“ aparece en un fragmento del documento.

Aunque no hay detalles específicos de la demanda, las comisiones podrían tratarse de los patrocinios que ganó Haas con la popularidad de Guenther en la Serie de Netflix, Drive to Survive. Aunque su ex equipo ya le contestó con otra demanda.

¿Por qué Haas demandó a Guenther Steiner?

Y bueno, Haas no se quedó con las manos cruzadas y también demandó a Guenther Steiner por infringir los derechos de marcas registradas en su libro “Surviving to Drive”.

Según la empresa, intentaron llegar a un acuerdo con Guenther por el uso indebido de sus marcas en el libro publicado por la editorial Ten Speed Press, sin embargo, la respuesta que recibieron fue negativa, razón por la que emprendieron la demanda en su contra.

“En 2023, sin permiso ni consentimiento de Haas Automation, Steiner fue autor, comercializó, promocionó, vendió, distribuyó y se benefició de una publicación titulada “Surviving to Drive”, que utilizó y mostró ilegalmente y continúa utilizando y mostrando las marcas comerciales de Haas Automation y la imagen comercial de Haas Automation para el beneficio financiero personal y el beneficio ilícito de Steiner”.

“Haas Automation nunca consintió que Steiner utilizara las Marcas de Haas Automation o el Trade Dress de Haas Automation en el Producto Acusado” se lee en la demanda contra Steiner.

De acuerdo con Haas, en ningún momento se le autorizó a usar la imagen de la empresa, misma que aparece en la portada del libro de Steiner.

“La información disponible indica que a partir de enero de 2024, el Producto Acusado ha superado unas ventas de al menos 150.000 unidades y ha generado unos ingresos de como mínimo 4.500.000 dólares“, los abogados de Haas aseguran que con todo y las ganancias que Steiner recibe no les ha pagado nada por el uso de su marca.

En fin, seguramente seguiremos escuchando más sobre este tema legal entre Haas y Guenther, que hace unos años eran una dupla inseparable y ahora están entre los tribunales de Estados Unidos.

