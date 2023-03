‘Drive to Survive’ ha creado un monstruo con Guenther Steiner, el director de Haas, quien sin querer se ha convertido en la estrella de la serie producida por Netflix, pese a que su equipo casi siempre se encuentra en los últimos lugares, por lo cual se dice que el Steiner aparece más en la serie, que durante la temporada de Fórmula 1.

Guenther Steiner y Matthias Binotto de hecho son la primera imagen de la quinta temporada, pero Steiner vuelve a protagonizar el capítulo 4, dedicado a la escudería Haas, al regreso de Kevin Magnussen y la despedida de Mick Schumacher, quien perdió su lugar al final de la temporada 2022 tras una serie de choques que destrozaron por completo al monoplaza.

Guenther Steiner fue crítico con Mick Schumacher / Getty Images

Guenther Steiner y su comentarios sobre Mick Schumacher

En este capítulo, ‘Drive to Survive’ muestra a un Steiner algo crítico con Schumacher, por lo cual fue cuestionado sobre sus palabras fuertes sobre Mick, sin embargo, el director de Haas le restó importancia.

Steiner, quien se ha caracterizado por ser una persona que dice las cosas como las piensa, y lo malo (o lo bueno) es que piensa con muchas groserías y respondió también a su estilo, primero aclarando que sus comentarios sobre Mick Schumacher son sólo los fragmentos más calientes y de alguna manera les hace falta contexto, pues la relación con Mick no es tan mala.

“Creo que no han mostrado todo lo que dije, solo el calor del momento. ‘Drive to Survive’ muestra los peores momentos de ese día y, obviamente, eso es lo que el programa debe hacer. Lo que se dijo, se dijo, no puedo retractarme, y se decidió no sacarlo, porque no tienes nada que ocultar. Es lo que es. No me avergüenzo”, dijo el italiano.

¿Steiner quedó como villano en Drive to Survive? / Getty Images

¿Y qué dice Steiner sobre Mick Schumacher?

Durante el cuarto capítulo se recuerdan los choques de Mick Schumacher y la serie muestra a Steiner lanzado comentarios con Gene Haas: “Le dimos un año para aprender y a la segunda vez destruye el puto auto solo porque el otro es más rápido”. “El talento no lo puedes comprar ni desarrollar”.

Steiner comparó el momento en el que lazó esos comentarios a los momentos de calentura de los pilotos. “Dices cosas que no dirías ahora. No deberías profundizar demasiado para analizar mi estado mental”.

No soy un actor: Steiner

Steiner aseguró que no ha visito la quinta temporada de Drive to Surive, pero si tiene a una persona encargada para hacerlo, además de que recuerda bien lo que dijo y lo que autorizó para salir en Drive to Survive, pero aclaró que antes de ser juzgado por sus palabras sobre Mick o sobre cualquier otro piloto o directivo, deben tomar en cuenta que es parte de la vida real dentro de Fórmula 1 y no una actuación.

“No es actuación. No juzgo si actué bien o no. Hice mi trabajo y juzgo mi trabajo por lo que logramos en la carrera, no por lo que imaginé que se ve bien para nosotros. Ponte en mi lugar, lo mejor es que no mostraran nada (en Drive to Survive), pero ¿eso es bueno? No. Entonces no te involucras directamente con tu propia actuación, porque no soy actor“, dijo.

Steiner arrancó el año sin puntos, pues Nico Hulkenberg terminó en el sitio 15 y Kevin Magnussen en el 13, así que ahora más que nunca se enfocará en el rendimiento de sus autos y pilotos, y con ello inicia la aventura de la sexta temporada de Drive to Survive, que veremos en 2024.