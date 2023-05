La vida de Guenther Steiner como figura pública ha cambiado radicalmente desde el lanzamiento de la serie ‘Drive to Survive’, tras la cual el director de la escudería Haas se ha convertido en una auténtica celebridad, por lo cual lanzó un libro sobre la temporada 2022 de Fórmula 1. El libro se llama “Surviving to Drive” y ha sido todo un éxito, a tal grado que se encuentra agotado a menos de un mes de su lanzamiento en Estados Unidos.

Antes de la serie de Netflix, Steiner era el jefe de una escudería que históricamente ha ocupado los últimos lugares de la parrilla, de modo que se podría decir que como figura pública, pasaba desapercibido. Pero su vida ha cambiado en ese sentido y es una de las personalidades más buscadas entre los fans en todos los países donde se celebra un Gran Premio.

Un fan más de Guenther Steiner / Getty Images

Guenther Steiner hizo un libro y ya está agotado

Es por ello que Guenther Steiner fue convencido de lanzar un libro, el cual calificó como una especie de diario. El armado de este libro se llevó a cabo con audios del dirigente de Haas sobre cada uno de los Grandes Premios y fue plasmado en papel gracias a “un escritor fantasma”. El resultado es un libro entretenido, tal y como se esperaba de uno de los personajes favoritos de ‘Drive to Survive’.

“Alguien se me acercó y me dijo que debería hacer un libro. Dije: ‘No voy a hacer eso’”, pero finalmente lo convencieron. “La idea detrás del libro es como un diario, y eso fue en 2021. Y dije: ‘¿Cómo sabes que en 2022 podría pasar algo? ¡Podría ser el libro más aburrido de todos! Me aseguraron que eso no sucedería, y creo que tenían razón”, indicó.

La portada del libro de Guenther Steiner

Además del libro tradicional, Guenther Steiner se animó a convertirlo en un audiolibro, de modo que escuchar su enérgica voz, con ese vocabulario único, ha sito un rotundo éxito. “Cuando lo leí por primera vez, cuando hice el audiolibro, me di cuenta de que en realidad es bastante bueno. Es para los grandes fanáticos de la Fórmula 1, pero también se puede leer para entretenerse un poco”, dijo en una entrevista a ESPN y que retoma F1.

En México se puede conseguir en Amazon (por aquí te dejamos el link) y consta de 304 páginas en inglés, pero tendrás que aguantar hasta el mes de agosto si lo quieres impreso.

Todos quieren una foto con Gunther Steiner / Getty Images

Guenther Steiner se ha adaptado a la fama

Como te podrás dar cuenta, la fama de Guenther Steiner ya superó algunos límites, por lo cual el director de Haas ya se piensa dos o tres veces si quiere ir a comer a algún lugar especial durante la semana de un Gran Premio, pues los fans no lo dejarían en paz.

“Es un poco más cuando sales, necesitas pensar a dónde vas y dónde pasas el rato porque el fin de semana de carrera ir a ciertos restaurantes no es una buena idea, porque no te dejarán en paz”, dijo.

Guenther Steiner es una celebridad en F1 / Getty images

Sobre su aparición en ‘Drive to Survive’, el jefe de Haas ha destacado por su forma de expresarse, así como por su personalidad, aspecto que destaca como la razón real de su fama. “¡No es mi apariencia para empezar! Creo que es solo que digo mucho lo que pienso… A lo largo de los años, dejo que la gente sepa lo que pienso, les guste o no”, indicó.