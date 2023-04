Memo Ochoa se rifó muy cañón contra el Inter de Milán en la Serie A. No es exagerado decir que gracias al guardameta mexicano, Salernitana sacó un valiosísimo empate contra los Nerazzurri para sumar ya seis juegos sin perder y estar a 10 puntos de la zona de descenso.

Fueron en total 10 atajadas las que Paco Memo Ochoa se aventó contra delanteros de la talla de Luataro Martínez, Romelu Lukaku, Edin Džeko y Joaquín Correa. Por acá tenemos esas atajadas en caso de que no hayas tenido chance de ver el partido.

Los halagos del DT de Salernitana tras la brillante actuación de Memo Ochoa

Es por lo anterior que el portero mexicano se ganó los halagos de propios y extraños, empezando por el más importante: su DT. Paulo Carvalho Sousa se rindió ante Memo Ochoa tras frenar al Inter.

“Es un portero que siempre está en el sitio correcto y tiene muy buenos reflejos. Es un chico que se merece todo lo bueno del mundo. Tengo que volver a ver el partido, pero se jugó bien. Ahí está el travesaño de Lukaku, la ocasión de De Vrij, pero Guillermo Ochoa hizo grandes atajadas“, declaró tras el partido, según retoma Fox Sports.

Memo Ochoa frenó al Inter de Milán con 10 atajadas / Foto: Getty

Hasta los jugadores del Inter lo felicitaron

Claro, que distintos medios mexicanos y el DT de la Salernitana le echen flores al trabajo de Memo Ochoa contra el Inter puede parecer obvio… por ser mexicano y jugar en la Salerno. Pero resulta que hasta los jugadores del Inter quedaron impresionados con la actuación del cancerbero azteca.

“Los jugadores del Inter me felicitaron, aunque no estaban contentos con el resultado. Nosotros, en cambio, estamos muy contentos, es un punto importante para la salvación. El equipo funcionó bien y no nos dimos por vencidos hasta el final“, dijo el guardameta de la Salernitana.

Las felicitaciones de los jugadores del Inter toman un mayor significado cuando recordamos que algunos rumores apuntan a que Memo Ochoa podría ser portero precisamente del Inter de Milán la próxima temporada. Ya lo van conociendo y seguro los directivos de ese equipo ya se convencieron de su calidad.