"Me da envidia": Los halagos de Iker Casillas a Guillermo Ochoa por su nivel rumbo a Qatar

Mira que no lo dije yo ni algún aficionado americanista… lo dijo nada menos que el legendario Iker Casillas. Oh sí, el histórico portero del Real Madrid y la Selección de España, no dudó en llenar de halagos a Don Guillermo Ochoa.

Foto: MexSport

Iker Casillas le ve potencial a México para romper la barrera de los Octavos en Qatar 2022

Resulta que Iker Casillas fue parte de la presentación de “El Canal del Mundial”, de Azteca Deportes, y ahí habló sobre la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo de este 2022.

Para el exguardameta, México se parece mucho a España en eso de los bloqueos mentales que luego no dejan trascender a sus selecciones. Ellos rompieron en Sudáfrica 2010 el maleficio de no poder superar los Cuartos de Final, y cree que el Tri puede vivir algo similar en Qatar gracias a su nueva generación de futbolistas.

“Tuvimos la gran fortuna de poder cambiar el venir de un país que siempre caía en Cuartos de Final, que nunca había estado en un nivel superior, y conseguimos ganar la Copa del Mundo (…) México, por lo que he podido hablar con gente aquí y por lo que he visto, es un poco parecido. Ha sufrido un cambio generacional y eso al final se puede notar“.

Foto: Getty

¿Y qué dijo de Guillermo Ochoa?

Pero claro, al tratarse de su misma posición, no faltaron las preguntas sobre Guillermo Ochoa, quien se perfila para ser el titular de Gerardo Martino en Qatar 2022.

Iker Casillas habló maravillas del mexicano y dice sentir envidia (sí, envidia) de no poder seguir compitiendo al nivel que Ochoa lo hace con la edad que tiene.

“Un tipo curtido en mil batallas; un grandísimo portero, un buen tipo y es una alegría que con su experiencia y con su edad, siga disfrutando el futbol como lo está haciendo. A mí me da envidia, ojalá hubiese podido seguir yo más tiempo”.

Foto: Getty

El histórico portero que fue fundamental para que España ganara su primer y único Mundial hasta ahora, finalizó deseándole lo mejor a Ochoa para la presente temporada: “Desearle mucha suerte y que haga una buena temporada para poder llegar lo mejor posible a Qatar”.

Lo dicho, viniendo de Iker Casillas, ni cómo contradecirlo.