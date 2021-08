¿Quién es Hansel Emmanuel Donato, la figura del basquetbol que tiene un solo brazo?

A pesar de que el deporte suele regalarnos momentos muy emocionantes gracias a sus grandes figuras, siempre hay atletas dispuestos a romper esquemas. Hansel Emmanuel lo hace en el basquetbol, disciplina en la que ya destaca con ofertas universitarias.

El dominicano tiene las habilidades de cualquier otro jugador y que muchos desearíamos. Sin embargo, su vida cambió cuando era un niño y se vio involucrado en un accidente que terminó con su brazo izquierdo amputado. Esto no es impedimento o excusa para buscar un lugar en la élite y el camino ya luce sólido.

El momento que cambió la vida de Hansel Emmanuel

Hansel Emmanuel Donato nació en la República Dominicana hace 17 años. Heredó el amor por el basquetbol gracias a su padre, quien fue profesional en la Liga Nacional de Baloncesto de su país. En su momento recibió el apodo de Kikima y su hijo lo heredó con un pequeño cambio: Kikimita.

Curiosamente, su padre también fue la persona que lo encontró cuando ocurrió el accidente y la pérdida del brazo. Emmanuel jugaba con otros niños cerca de una pared vieja, por lo que al intentar escalarla, esta no soportó el peso y se derrumbó. Los tendones quedaron destrozados y los doctores no encontraron cómo salvar la extremidad.

La situación provocó que el panorama se nublara y dejar el basquetbol se convirtió en una posibilidad. Afortunadamente esta desapareció y aunque hubo dificultades como encontrar equilibrio, lo imposible se hizo realidad.

La ahora joven estrella encontró motivación y un camino que promete grandes logros. Por esa razón, es un ícono para millones de personas en el mundo, sobre todo para su familia.

“Siempre le digo que él va a llegar hasta donde él quiera y que el límite se lo pone el mismo. Gracias a Dios, hasta ahora, él no ha mirado hacia lo que es una limitación. Él me decía que yo era su ídolo, pero ahora él terminó siendo el mío. Es mi orgullo, mi profesor de la vida por ese impulso de vida que siempre me ha dado“, expresó su padre, Hansel Salvador Donato, en un programa de televisión dominicano.

Ofertas universitarias y un futuro brillante

La popularidad de Hansel Emmanuel creció como la espuma cuando sus videos se viralizaron en redes sociales. Las grabaciones circularon fuerte a principios de 2021, pero lo cierto es que la historia del basquetbolista comenzó a forjarse desde meses antes.

En 2020, el dominicano de 1.93 metros de estatura se mudó a Estados Unidos para entrenar en la Life Christian Academy ubicada en Kissimmee, Florida. Este año, el equipo del dominicano se coronó campeón del Central Florida Christian Academy State Championship; en lo personal, Donato promedió 26 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias.

El siguiente paso parece estar muy claro y sería el basquetbol universitario. Hansel Emmanuel ya tiene su primera oferta, por parte de Tennessee State University para militar en la División 1 de la NCAA. ¿Quién sabe? En los próximos años podríamos verlo en la NBA para seguir los pasos de su ídolo, LeBron James.