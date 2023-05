La victoria de Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán dejó un mensaje contundente en Red Bull. Desde Max Verstappen, hasta Helmut Marko, saben que el tapatío apunta a ganar el campeonato de pilotos de la Fórmula 1.

Desde que llegó a Red Bull, Checo ha logrado demostrar que es capaz de competir; sin embargo, le falta dar un paso más para consagrarse. Éste parece ir gestándose poco a poco, con 2 victorias en lo que va de la temporada 2023.

Así que a Helmut Marko le llueven preguntas sobre la batalla que Red Bull podría tener entre sus pilotos… Y está feliz con ello. Aunque a diferencia de lo que podríamos esperar, el asesor pide que Checo Pérez reciba el lugar que merece, ya que evolucionó desde que se incorporó a la escudería.

Checo hizo sonar el himno de México en el GP de Azerbaiyán / Getty Images

“Verstappen tuvo mala suerte con el safety car, sí. Pero Sergio en un circuito callejero tiene la mayor cantidad de podios. No hay que subestimarlo, ha cambiado mucho desde que llegó con nosotros“.

“No me llevo el crédito. Pero antes era un piloto mexicano que disfrutaba la vida. Ahora todavía lo hace, aunque hace todo el trabajo necesario. Es el piloto mexicano más exitoso de la historia y han tenido a varios pilotos buenos“, explicó Helmut Marko en el podcast F1 Nation.

Antes no era común escuchar estos elogios de Helmut Marko para Checo. Eso sí, los sigue soltando esporádicamente y muy a su manera, con cierta polémica para no perder la costumbre. No obstante, Verstappen también se mostró contento y satisfecho por lo ocurrido en Azerbaiyán, algo que sorprendió a los fans.

Helmut Marko celebró en Azerbaiyán con Checo y Verstappen / Getty Images

Helmut Marko reconoció el dominio de Checo en Azerbaiyán

Como dirían por ahí, en los comentarios de Helmut Marko suele haber gato encerrado. No obstante, en ésta ocasión destacó a Verstappen sin quitarle méritos a Checo y aplaudió lo hecho por ambos en un circuito complocado como Bakú.

“Estamos muy contentos. Una doble victoria, además de un primer y tercer lugar en la sprint. Max tuvo mala suerte y después fue capaz de igualar el ritmo de Sergio. Pero mucho mérito es de Pérez. Fue rápido desde el principio de la carrera, no cometió ningún error y realizó una carrera óptima“, agregó el asesor del equipo.

Getty Images