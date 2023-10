¿Se acuerdan que Helmut Marko dijo hace unos días que Checo necesitaba un cambio de aires y equipo? Pues al parecer él también podría cambiar de aires, ya que al interior de Red Bull se cocinan varios cambios, entre ellos, el de Asesor Deportivo.

Eso sí, hay que aclarar que la posible salida de Marko de la escudería austriaca nada tiene que ver con las críticas que ha hecho contra Chequito, digamos que todo se debe al cambio de organización interna que tuvo el equipo tras la muerte de Dietrich Mateschitz.

Helmut Marko estaba acostumbrado a solo rendirle cuentas a Mateschitz, ambos eran buenos amigos y su comunicación era bastante directa, sin intermediarios ni reuniones de ‘resultados’, pero con su muerte todo cambió y Oliver Mintzlaff se volvió el jefe de Helmut, algo que no le gustó para nada al austríaco quien declaró que podría irse en cualquier momento si ya no era feliz.

“Ya no es el caso de que informe por teléfono después de cada sesión de práctica y carrera. La relación directa, personal y amistosa ya no existe. Didi (Mateschitz) era un visionario, tenía emociones. Ya no veo eso. Soy un agente libre. Puedo parar en cualquier momento si ya no soy feliz. Esperaremos a ver cómo será el futuro”

Helmut Marko sobre Red Bull