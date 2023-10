Lo que necesitas saber: La última vez que Checo Pérez subió al podio fue en el Gran Premio de Italia el 3 de septiembre.

¿Se acuerdan de que Helmut Marko ya no iba hablar sobre Checo Pérez? Bueno, pues no se pudo aguantar y aseguró que lo que necesita ‘Chequito’ no es solo un cambio de aires, también de equipo.

Y es que no podemos negar que en las últimas carreras el rendimiento del mexicano ha ido disminuyendo dramáticamente en comparación con el inicio de la temporada, sin embargo, mientras Marko ya quiere despedirse del tapatío, Christian Horner dijo que necesita recuperar a su segundo piloto.

“Checo está en crisis”: Helmut Marko

Los últimos resultados de Checo son bastante preocupantes por dos aspectos, el primero, porque Red Bull ya aseguró el Campeonato de Constructores y de Pilotos, el único pendiente que tienen, a falta de cinco carreras, es el subcampeonato del mexicano, ese que ahora está amenazado por Lewis Hamilton y sus 30 puntos de diferencia.

El segundo, porque el contrato de ‘Chequito’ tiene una cláusula de rendimiento y que en caso de que no logré cumplir con las metas que la escudería austriaca tiene planeadas para él en esta temporada, podría rescindir su contrato antes del 2024.

“Pérez necesita un cambio de clima y de equipo. Ahora veamos cómo van las dos próximas carreras. Pero el equipo y él son conscientes de que están en crisis” Helmut para OE24, medio austriaco

Pedrada de Helmut Marko a Checo: “Espero que los errores en Mónaco sean suficientes”

La última vez que el ‘Intimidador’ subió al podio fue en el Gran Premio de Italia el 3 de septiembre, desde entonces no ha logrado ni llegar en tercer lugar. En Japón tuvo que abandonar la carrera tras dos incidentes y se fue en blanco, mientras que, en Qatar apenas arañó el noveno lugar con todo y tres sanciones por exceder los límites de pista.

Red Bull esta apoyando a Checo

“Checo simplemente tiene que sacar lo mejor de sí sin mirar a Verstappen. Estamos tratando de ayudarlo con eso. Verás, no hay críticas por parte del equipo, sólo apoyo. Quizás funcione” Helmut Marko sobre Checo Pérez

Según Helmut, el equipo está apoyando completamente a Checo para que pueda cerrar el año con los mejores resultados, aunque para su mala suerte, tendrá que afrontar la presión de Hamilton por el subcampeonato y la presión de ser local en el Gran Premio de México, e incluso en las dos carreras en Estados Unidos (Austin y Las Vegas).

“Eso no se lo pone más fácil para él. Además, ahora hay una carrera de velocidad en los EE. UU., exactamente lo que no necesita en este momento. Eso lo hace aún más difícil para él porque siempre necesita algo de tiempo para ponerse al día. Espero que Austin encaje bien y luego vuelva a funcionar en México” Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull

Eso si, el Dr. Marko trató de ser cauteloso con sus comentarios tomando en cuenta que estamos muy cerca del Gran Premio de México, digamos que no quiere echarle más leña al fuego y que sabe que no es muy querido por estos lares.

