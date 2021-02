La historia detrás de la visita del MVP del Super Bowl a Disney World

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 modificó muchos planes y obligó a que se suspendieran algunos eventos. Este es el caso de la tradicional visita del MVP del Super Bowl a Disney World, que suele incluir un emocionante desfile.

Año con año, el Jugador Más Valioso de la NFL aprovecha las cámaras para decir: “¡Voy a ir a Disney World!“. Al día siguiente, el parque de diversiones se llena de aficionados que aplauden al elemento en cuestión.

Después de ganar el Super Bowl LV, Tom Brady y Rob Gronkowski se unieron para soltar la famosa frase. Sin embargo, la pandemia provocó que se cancelara el desfile y que los jugadores se presenten en las instalaciones en diferentes fechas.

Disney just announced which players answered the iconic Super Bowl question: “What are you going to do next?” 🎉 #WaltDisneyWorld #SBLV pic.twitter.com/b0Y24YRT1r

— Walt Disney World (@WaltDisneyWorld) February 8, 2021